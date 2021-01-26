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Güney Koreli ünlü rap’çi ölü bulundu

Giriş Tarihi: 26.1.2021 ABONE OL
Güney Koreli ünlü rap’çi ölü bulundu
Sahne adı "Iron" olarak bilinen Güney Koreli ünlü rap'çi Jung Hun-cheol (29), başkent Seul'deki apartman dairesinde ölü olarak bulundu. Yapılan açıklamada, Huncheol'ün yatakta bulunduğunu ve vücudunda kanamaların meydana geldiği bildirildi. Rap'çi Hun-cheol, 2016'da uyuşturucu madde kullanımından mahkemeye çıkarılmış, 40 saatlik rehabilitasyon programı şartıyla para cezasına çarptırılmıştı. 2017'de ise eski kız arkadaşına saldırıdan tekrar mahkemeye çıkmış, 80 saatlik kamu hizmeti yapmakla cezalandırılmıştı.
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Güney Koreli ünlü rap’çi ölü bulundu
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