İngiltere'de koronavirüs alarmı devam ediyor.
Mutasyona uğramış koronavirüsün ülkedeki vaka sayılarını bir anda yükseltmesinin ardından panik seviyesi artmış, birbiri ardına yeni önlemler duyurulmaya başlamıştı.
SKANDAL GÖRÜNTÜLER OLAY YARATMIŞTI
Seyahat yasaklarının duyurulmasıyla beraber tüm giriş çıkışların kapatıldığı ülkeye giriş yapmak isteyen yurt dışındaki İngilizler, havaalanlarına akın etmişti.
Günlerdir basına yansıyan görüntülerde, başkent Londra'da bulunan Heathrow Havaalanı'nda yaşanan kalabalık endişe yaratmıştı. Oluşan yoğun pasaport ve koronavirüs testi kontrol kuyrukları, koronavirüse karşı alınan yetersiz önlemleri de gözler önüne sermişti. Yeterince denetlemenin yapılmadığı alanlarda test belgeleri geçersiz olan onlarca kişinin elini kolunu sallayarak ülkeye girmesi ise olay yaratmıştı.
ÖNCELİK GÜNEY AFRİKA YOLCULARININ
İngiliz hükümeti, yaşanan krizin ardından yeni bir önlemi hayata geçirmek için toplandı. Buna göre ülkeye giren tüm uluslararası yolcular, doğrudan karantina otellerinde konaklamak zorunda kalacak.
Koronavirüs komitesinde bugün görüşülmeye başlanan gündem maddesi, 10 günlük bir karantina konaklamasını öngörüyor.
Öncelikli olarak Güney Afrika ve Güney Amerika ülkelerinden gelenlerin doğrudan girmek zorunda olacağı karantina oteli kuralı, Portekiz ve Brezilya'dan gelen yolcular için de geçerli olacak. Ülke kapsamının genişletilmesi beklenirken otel kararının resmi duyurusunun Çarşamba günü yapılması bekleniyor.İngiltere'nin başkentinden şoke eden görüntüler! Koronavirüse rağmen…