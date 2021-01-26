ÖNCELİK GÜNEY AFRİKA YOLCULARININ

İngiliz hükümeti, yaşanan krizin ardından yeni bir önlemi hayata geçirmek için toplandı. Buna göre ülkeye giren tüm uluslararası yolcular, doğrudan karantina otellerinde konaklamak zorunda kalacak.

Koronavirüs komitesinde bugün görüşülmeye başlanan gündem maddesi, 10 günlük bir karantina konaklamasını öngörüyor.

Öncelikli olarak Güney Afrika ve Güney Amerika ülkelerinden gelenlerin doğrudan girmek zorunda olacağı karantina oteli kuralı, Portekiz ve Brezilya'dan gelen yolcular için de geçerli olacak. Ülke kapsamının genişletilmesi beklenirken otel kararının resmi duyurusunun Çarşamba günü yapılması bekleniyor.

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