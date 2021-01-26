Koronavirüs salgınında dünya çapında başlayan aşılama çalışmaları, geçtiğimiz haftalarda geçici bir rahatlık sağlasa da, yeni tip koronavirüs mutasyonunun ardından küresel çaptaki alarm durumu devam ediyor.
Aşıların koruma oranları yükselirken, belirsizliğini koruyan asıl konu koronavirüsün vücut üzerinde bıraktığı hasarlar.
HASTALIĞI GEÇİRENLERDE YENİ SEMPTOMLAR
Bilim insanlarının en sık gündeme getirdiği konu olan, koronavirüs geçirilmesinin ardından uzun vadede ortaya çıkabilecek hasar durumu, son olarak İngiltere'de gündeme geldi. Koronavirüsü atlatmalarının üzerinden aylar geçmesine rağmen birçok kişide, panik yaratan semptomlar görüldü.
İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre hastanın koronavirüs pozitif çıkmasıyla yaşadığı baş ağrısı, yorgunluk, göğüs ağrısı, nefes darlığı, boğaz ağrısı gibi orta dereceli semptomlar, hastalığın atlatılmasının ardından çok daha ciddi sonuçları beraberinde getirdi.
KEKELEME, BİLİNÇ KARARMASI, FELÇ…
Daily Mail'in gündeme getirdiği raporlama sonuçlarına göre İngiltere genelinde onlarca hasta, iyileşmelerinden aylar sonra çok ciddi durumlarla hastanelere koştu. Aralarında kekeleme, bilinç kararması, psikoz, konuşma güçlüğü, felç gibi birçok ciddi semptomlarla hastanelere başvuran onlarca kişi, koronavirüsün yaratabileceği ağır hastalıklara dair duyulan endişeyi kuvvetlendirdi.
Sağlık uzmanları, virüsün beyne saldırma ihtimalini aylardır tartışırken, bu semptomların çöken bağışıklık sistemi nedeniyle görülmüş olabileceği de ihtimaller arasında.
Koronavirüsün nörolojik yan etkilere neden olduğu ise, aylardır üzerinde durulan bir gerçek. Resmi raporlara göre İngiltere'de 153 kişi, koronavirüs geçirdikten sonra psikoz, demans benzeri hafıza kaybı sorunları, beyin şişmesi gibi şikayetlerle hastanelere başvurdu.
HASARLAR KALICI OLABİLİR
Hastalık sonrası en çok görülen belirtilerden biri ise kekemelik oldu. ABD'de Michigan Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre sık görülen hastalık-sonrası kekemelik, hem nörolojik bir bozukluk hem de strese bağlı olarak ortaya çıkabiliyor.
Görülen koronavirüs-sonrası semptomların nedenleri belirsizliğini korurken, akıl hastalığı ve nörolojik sorunların kronik hastalığa dönüşebileceği korkusu da giderek artıyor.