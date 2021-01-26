HASARLAR KALICI OLABİLİR

Hastalık sonrası en çok görülen belirtilerden biri ise kekemelik oldu. ABD'de Michigan Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre sık görülen hastalık-sonrası kekemelik, hem nörolojik bir bozukluk hem de strese bağlı olarak ortaya çıkabiliyor.

Görülen koronavirüs-sonrası semptomların nedenleri belirsizliğini korurken, akıl hastalığı ve nörolojik sorunların kronik hastalığa dönüşebileceği korkusu da giderek artıyor.