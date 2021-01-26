Rekor ikramiye Türk’e isabet etti

Almanya'nın şans oyunları tarihindeki gelmiş geçmiş en büyük ödülü, bir Türk'e isabet etti. SABAH'ın elde ettiği bilgilere göre talihli Türk, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nin Rietberg kasabasında yaşayan bir aile babası. 15 Ocak 2021 tarihli çekilişte 10, 19, 32, 36 ve 46 sayıları ile yedek sayılar 4 ve 6'yı doğru tahmin ederek büyük ikramiyenin sahibi olan Türk, parasını bu hafta alacak. 94.8 milyon euro (853 milyon lira) kazanan Türk'ün, kuponunu loto idaresine teslim ettiği öğrenildi.Parası bu hafta içinde banka hesabına yatacak olan talihli Türk, kazandığı ikramiye nedeniyle özel danışmanlık alacak. Loto idaresinin talihli Türk ile yaptığı görüşmede "multimilyoner olarak nasıl davranılması gerektiği" konusunun öncelikli olarak ele alındığı belirtiliyor. Türk aileye ayrıca paranın nasıl değerlendirilebileceği, yatırım imkânları, vergi konuları ve hukuki konularda da yardımda bulunulacak."Mütevazı kalarak" dikkat çekmek istemediği belirtilen Türk babanın uzun süredir "Eurojackpot" oynadığı ve sonunda şansın yüzüne güldüğü ifade edildi. 94.8 milyon euro'luk rekor ikramiyenin 18.75 euro'luk kupona isabet ettiği de vurgulandı. Türk'ün kazandığı ikramiyenin, Almanya'da şans oyunları tarihinde şimdiye kadar ödenen en yüksek ikramiye olduğu belirtildi.