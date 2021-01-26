SON DAKİKA: Avrupa alarma geçti… Koronavirüs salgını bitmeden bir kâbus daha!

Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Salgından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Fransa'dan gelen haberler ise korku saçtı. Ülkede yaklaşık 2 milyon ördek kuş gribi nedeniyle itlaf edildi. Ülkede kasım başında da göçmen kuşların rotaları üzerindeki yerlere kuş gribi taşıması riski bulunduğu için 45 bölgedeki kümes hayvanlarının karantinaya alınması ya da güvenlik ağıyla korunması zorunlu kılınmıştı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…