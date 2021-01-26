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: Avrupa alarma geçti… salgını bitmeden bir kâbus daha!

Haberi… Dünya ile mücadelesini sürdürürken, salgından en çok etkilenen ülkelerden olan ’da bir salgın daha boy gösterdi. Gıda ve Tarım Bakanı Julien Denormandie, Fransa’nın güneybatısındaki 8 bölgede kuş gribi vakalarının görüldüğünü açıkladı. Kuş gribi nedeniyle, ülkede yaklaşık 2 milyon ördek itlaf edildi.

Giriş Tarihi: 26.1.2021 10:48 Son Güncelleme: 26.1.2021 11:46 ABONE OL
SON DAKİKA: Avrupa alarma geçti… Koronavirüs salgını bitmeden bir kâbus daha!

Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Salgından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Fransa'dan gelen haberler ise korku saçtı. Ülkede yaklaşık 2 milyon ördek kuş gribi nedeniyle itlaf edildi. Ülkede kasım başında da göçmen kuşların rotaları üzerindeki yerlere kuş gribi taşıması riski bulunduğu için 45 bölgedeki kümes hayvanlarının karantinaya alınması ya da güvenlik ağıyla korunması zorunlu kılınmıştı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Gıda ve Tarım Bakanı Julien Denormandie, Fransa'nın güneybatısındaki 8 bölgede kuş gribi vakalarının görüldüğünü açıkladı.

"390'a yakın çiftlikte kuş gribi vakaları tespit edildi. Buna karşı tek bir çözüm var, önleyici itlafa gitmek, yani virüsün yayılmasını önlemek. Bu nedenle yaklaşık 2 milyon ördeği itlaf ettik." diyen Denormandie, virüsün ördekten ördeğe bulaştığını söyledi.

Denormandie, insana bulaşma riski bulunmaması nedeniyle yumurta, tavuk ve ördek tüketiminde bir sakınca bulunmadığının altını çizdi.

Ülkede kasım başında da göçmen kuşların rotaları üzerindeki yerlere kuş gribi taşıması riski bulunduğu için 45 bölgedeki kümes hayvanlarının karantinaya alınması ya da güvenlik ağıyla korunması zorunlu kılınmıştı. Pazarlarda ise canlı kümes hayvanı satışı ile avcıların av kuşlarını kullanması yasaklanmıştı.

Fransa'nın güneybatısındaki bölgelerde, 2015-2016 ve 2016-2017 kış mevsimlerinde görülen iki kuş gribi salgınında milyonlarca hayvan itlaf edilmişti.

Salgınlar, Fransa'nın ihracat gelirlerinde milyonlarca dolar zarara yol açmıştı.

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SON DAKİKA: Avrupa alarma geçti… Koronavirüs salgını bitmeden bir kâbus daha!
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