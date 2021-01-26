Son dakika: Biden yönetiminden yeni 'Filistin' kararı!

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM İÇİN ÇALIŞILACAK

Birleşmiş Milletler (BM) elçisi, Joe Biden yönetiminin Trump döneminde kesilen Filistin'e olan yardımın geri getirileceğini ve iki devletli çözüm için çalışılacağını duyurdu. Filistinliler, sert bir şekilde reddettikleri barış planı kapsamında 2018 yılında ABD Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımasının ardından Donald Trump yönetimiyle siyasi, ardından da güvenlik ilişkilerini kesmişti. Trump döneminde ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Gazze ve Batı Şeria'ya yapılan 200 milyon dolarlık ekonomik yardımın başka alanlara kaydırılmasını istediğini açıklamıştı. ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Batı Şeria'nın büyük bir bölümünü ilhak etmesini içeren Trump planına karşı çıkmış ve 1967 sınırlarında bir Filistin devletinin kurulmasını sağlamak için iki devletli çözüm ilkesine bağlılığını ilan etmişti.