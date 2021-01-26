SON DAKİKA HABERİ: O ülkeden flaş koronavirüs hamlesi! Covid-19 tedbirleri kapsamında yıl sonuna kadar sınırlarını kapatıyorlar

Vaka sayısı ABD'de 25 milyon 880 bini, Hindistan'da 10 milyon 689 bini, Brezilya'da 8 milyon 881 bini ve Rusya'da 3 milyon 756 bini aştı.

İlk kez Brezilya'da tespit edilen daha bulaşıcı bir koronavirüs türünün ABD'ye sıçradığı, ilk vakaya Minnesota eyaletinde rastlandığı bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 aşılarının yoksul ülkelere eşit şekilde dağıtılması çağrısında bulunarak, "Aşıların hakkaniyetle dağıtılmasını desteklemek her ülkenin kendi orta ve uzun vadeli ekonomik çıkarına olacaktır." dedi.

İlaç şirketi Moderna'dan yapılan açıklamada, laboratuvar testlerinin Kovid-19 aşısının İngiltere'deki B.1.1.7 olarak bilinen türüne karşı vücudun antikor üretimine teşvik konusunda etkili olduğunu gösterdiği kaydedildi.