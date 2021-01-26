Son dakika haberi: Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad'da patlama!

Reuters'ın son dakika haberine göre Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da büyük bir patlama meydana geldi.

Suudi medyasında yer alan haberlere göre patlamaya balistik füze atılmasının neden olduğu sanılıyor.

BALİSTİK FÜZE İDDİASI

Al Arabiya kanalının aktardığı bilgilere göre patlamaya, Suudi hava savunma sistemlerinin Riyad üzerinde düşürdüğü balistik füze neden oldu.

Al Arabiya Genel Yayın Yönetmeni Muhammed Halid Elyahya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin Riyad'ı hedef alan bir füzeyi durdurduğunu iddia ettiği görüntüler paylaştı.

Son dakika! Riyad'da şiddetli patlama! Balistik füze iddiası! | Video