Sorunların çözümü mümkün

Doğu Akdeniz'de gerginlik yaratan Atina yönetimi uluslararası toplumun baskıları neticesinde dün İstanbul'da Türkiye ile görüşme masasına oturdu. 2016'da Yunanistan'ın katılmamasıyla sona eren istikşafi görüşmelerin 61'incisi İstanbul'da gerçekleştirildi. Ancak, görüşülecek konular noktasında görüş ayrılığı mevcut. Ankara, haklı olmasının getirdiği özgüvenle kıta sahanlığı, karasuları, aidiyeti belirsiz kara parçaları, silahsız kalması gereken adaların durumu, deniz yetki alanları, FIR hattı gibi bütün konuların görüşülmesinden yana tutum sergilerken; Atina yalnızca deniz yetki alanlarını görüşmek istediğini ifade ediyor.Ankara, her konunun diyalog ile çözülebileceğini vurgularken, Yunanistan toplantıları 'müzakere değil tartışma' kapsamında değerlendirdi. Görüşmede, daha önce yapılan 60 turda ele alınan konular değerlendirildi ve atılabilecek adımlar ele alındı. Toplantının ardından 62'nci turun ise büyük bir olasılıkla 25 Mart'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılmasına karar verildiği öğrenildi.Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşmelerde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik- Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes yer aldı. Kalın toplantı sonrası "Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde Ege dahil tüm sorunların çözümü mümkündür ve bunun için irademiz tamdır. Bölgesel barış ve istikrar herkesin menfaatinedir" mesajını paylaştı.