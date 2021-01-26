Yunanistan tahrikten vazgeçmiyor! Türkiye sınırında görev alan askerlere teşvik sistemi...

SAVUNMAYA REKOR BÜTÇE

TRT Haber'in haberine göre; Atina yönetimi 2021 yılında savunma harcamalarına rekor bütçe ayırdı. Savunma bütçesini 5 kat artıran Yunanistan, 2 buçuk milyar euroluk bütçeyi de silahlanma için tahsis etti. Yunanistan'ın sıra dışı silahlanma girişimi uluslararası raporlara da yansıyor. Silahlanma Endeksi 2020 raporu, Yunanistan'ın en çok silahlanan ülkeler sıralamasında 12'nci sıraya yükseldiğini ortaya koydu.

Yunanistan ordusu, 4 yeni fırkateynle donanma helikopteri alınması ve 4 fırkateynin de modernize edilmesi için çalışma yürütülüyor.