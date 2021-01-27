ABD’li senatörlerin Trump desteği büyüyor! Şimdiden başladılar…

Donald Trump'ın ABD başkanlığı görevinden ayrılmasının ardından hakkında devam eden azil süreci, 8 Şubat'ta başlayacak.

Kanlı Kongre baskını sırasında halkı şiddete teşvik etmekten suçlanan eski ABD başkanına yönelik iddialar, Senato'da konuşulmaya hazırken Cumhuriyetçi isimlerden destek sesleri yükseliyor.

DESTEK ARTIYOR

Dün akşam saatlerinde Senato Genel Kurulu'ndaki oturumda, Cumhuriyetçi Kentucky Senatörü Rand Paul'ün azil sürecini "anayasal olmamakla" suçlamasının ardından Trump'a şimdi de diğer senatörlerden destek geldi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre Senato kulislerinde Trump'a yönelik destek artıyor. Trump'ın koltuğunu bırakmasına sayılı günler kala, kendi partisinden onlarca ismin, bu gidişi "yerinde" bulduğu belirtilmiş, Trump'ın veda törenine is çok az sayıda kişi katılmıştı.

Dün akşam saatlerinde yapılan oylamanın ve 55'e 45'lik bir oranla azil sürecinin anayasal bulunmasıyla sonuçlanmasının ardından Trump'a yönelik Senato desteğinin de artması bekleniyor.