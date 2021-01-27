ABD’li uzmanlardan koronavirüs müjdesi: Yapay antikorlar…

ANTİKOR İLAÇLARI VİRÜSÜN HASARINI ÖNLÜYOR

Eli Lilly'nin yapay antikor ilaçlarının başarısını duyurmasının ardından başka bir ilaç şirketi olan Regeneron da yapay antikorun hastalar üzerinde pozitif sonuçlar verdiğini ve virüse maruz kalmış olabilecek kişilerde hastalığı önlemeye yardımcı olduğunu duyurdu. Regeneron'un yetkililerinden Dr. George Yancopoulos, yapay antikor içeren ilacın ilacın aktif enfeksiyon ve bulaşma zincirini kırmaya yardımcı olabileceğini umduğunu söyledi.