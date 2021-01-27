ABD’li uzmanlardan koronavirüs müjdesi: Yapay antikorlar…

Koronavirüsle mücadelede bir yıl geride kalmışken, aşı uygulamaları ve ilaç üretimine dair çalışmalar hız kazandı.
Aşı uygulamalarının çeşitlenmesiyle birlikte ilaç sektöründe de umut vadeden gelişmeler yaşandı.
YAPAY ANTİKOR BAŞARISI
ABD'li ilaç şirketi Eli Lilly, laboratuvar ortamında geliştirdiği antikorların koronavirüse karşı etkili olduğu müjdesini verdi.
Eli Lilly, yaptığı açıklamada, yapay antikordan ürettiği ilacın, koronavirüs testi pozitif çıkan yüksek risk grubu hastalarında yüksek verim elde ettiğini duyurdu. Buna göre yapay antikor ilacı, yüksek risk grubundaki kişilerin hastaneye kaldırılma ve ölüm riskini yüzde 70 oranında azaltıyor.
ANTİKOR İLAÇLARI VİRÜSÜN HASARINI ÖNLÜYOR
Eli Lilly'nin yapay antikor ilaçlarının başarısını duyurmasının ardından başka bir ilaç şirketi olan Regeneron da yapay antikorun hastalar üzerinde pozitif sonuçlar verdiğini ve virüse maruz kalmış olabilecek kişilerde hastalığı önlemeye yardımcı olduğunu duyurdu. Regeneron'un yetkililerinden Dr. George Yancopoulos, yapay antikor içeren ilacın ilacın aktif enfeksiyon ve bulaşma zincirini kırmaya yardımcı olabileceğini umduğunu söyledi.
Yapay antikorların başarı oranlarına dair konuşan Londra Hijyen ve Tropik Tıp Okulu'nda görev yapan profesör Stephen Evans, bulguların son derece cesaretlendirici olduğunu söyledi. Evans, yaptığı açıklamada yapay antikor ilaçlarının virüs kapıldıktan hemen sonra, vücutta henüz hasar oluşmamışken, hastalığın ilk evresinde işe yarayan ilaçlar olduğunu söyledi.