Almanya'ya sağlıklı gitti: Ambulans uçakla döndü! Yanlış tedavi yatalak bıraktı

"ANNEM ŞU ANDA HATALI TEDAVİ YÜZÜNDEN AYAĞA KALKAMIYOR"

Annesinin, Türkiye'den gelmeden önce tüm kontrollerini yaptırdığını, kalp damarlarında hiçbir sıkıntısı olmadığını belirten Kürkçü, "Annem şu anda hatalı tedavi nedeniyle kalp hastası oldu ve ayağa kalkamıyor" dedi. Annesinin bir hemşire tarafından kafasına vurularak dövüldüğünü söylediğini anlatan Kürkçü "Annemle her gün görüşüyordum, annemin bilinci oldukça açıktı. Bana her şeyi yazıyor ve anlatıyordu" dedi. Günde sadece 2 saat annesini ziyaret etmesine izin verilen Tülin Kürkçü, çaresiz kaldığını ve annesini Almanya'dan kurtarmak istediğini belirterek, "Aklıma Türk Konsolosluğunu aramak geldi. Ankara'dan bir bayanla görüştüm ve durumu anlattım. O bayan bana çok yardımcı oldu ve Türk konsolosluğuyla iletişime geçeceğini söyledi. Görüşmeden 1 saat sonra Hamburg Başkonsolosu Yonca Sunel beni aradı ve aynı gün randevu vererek, beni konsolosluğa davet etti. Ona tüm detayları anlattım ve hastane raporlarını kendisine ilettim. Olay, Sağlık Bakanlığı'na iletildi. Annemin burada kalması, ölüme terkedilmesi demekti. Konsolosluk ve Sağlık Bakanlığının desteğiyle 23 Ocak Cumartesi akşamı annemi, Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği ambulans uçakla Ankara Dışkapı Hastanesi'ne gönderdik. Tedavisi orada devam ediyor. Şu an doktorlar da süreci bilmedikleri için çaresizler. Covid-19 PCR testini yaptırdıktan sonra ben de Ankara'ya uçacağım. Çünkü annemin yaşadıklarını en iyi ben biliyorum" dedi.