Son dakika: Avrupa Birliği'nde aşı krizi! Anlaşmazlık giderek büyüyor

336 MİLYON AVRO ÖN FİNANSMAN

AB yetkililerinin verdiği bilgiye göre, AB ile AstraZeneca arasındaki aşı sözleşmesinin gizli tutulması gerekiyor ancak sızan bilgilerde, AB'nin şirkete aşı yatırımları için 336 milyon avro ön finansman tahsis ettiği belirtiliyor.

AB, sözleşme gereği yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 100 milyon doz aşı almayı bekliyordu. Ancak AstraZeneca'nın bunun dörtte birine yakın bir miktarı teklif ettiği bildiriliyor. AB, şirketin kesinti açıklamasından sonra firmadan "gerekçeli ve haklı görülebilir" açıklama yapmasını istiyor.

Sözleşmede üretimin ikisi İngiltere diğerleri de Belçika ve Almanya'da yer alan 4 tesiste yapılacağı belirtiliyor. AB Komisyonu, sadece AB ülkelerindeki fabrikalardan değil, İngiltere'dekilerden de aşı gönderilmesini istiyor. AstraZeneca'nın AB ülkelerindeki fabrikalarda üretim yetersizliği bulunmasını tedarikteki kesintiye gerekçe gösterdiği ifade ediliyor.

AB ONAYI BEKLİYOR

Oxford Üniversitesi'nin İngiliz-İsveç ilaç firması AstraZeneca ile geliştirdiği aşı onayı için Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) başvuru yapılmıştı. Aşının AB onayının bu hafta çıkması bekleniyordu.

AB'de şu ana kadar onay alan BioNTech ve Pfizer ile Moderna tarafından geliştirilen aşılar, Aralık 2020'den beri halka yapılıyor.

AB Komisyonu, bugüne kadar aşı geliştiren şirketlerle üye ülkeler adına yaptığı 6 sözleşmeyle yaklaşık 2,3 milyar doz alabilecek konuma geldi.

AB, opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 600 milyon, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 160 milyon doz aşı almak için sözleşme imzaladı ancak AB ülkelerinde aşılamaların yavaş ilerlediği eleştirileri yapılıyor.

Komisyon, geçen hafta üye ülkelerindeki yetişkin nüfusun yüzde 70'inin 1 Haziran'a kadar aşılanması hedefi koymuştu. Aşı teslimatlarında yaşanacak gecikmeler sonucunda hedefin yakalanamaması ihtimali yüksek görünüyor.

AB Komisyonu, üye ülkelerde aşı üreten bütün şirketlerin üçüncü ülkelere bu ürünü ihraç etmek istediklerinde bildirimde bulunmalarını gerektirecek bir mekanizma üzerinde çalışıyor.