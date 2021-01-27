Bill Gates'ten yine çok konuşulacak açıklamalar! Hakkındaki iddialara yanıt verip yeni rota çizdi: Bir sonraki salgında ne yapmalı?

3 BİN KİŞİLİK ACİL MÜDAHALE KADROSU

Bill Gates, 'gelecekteki olası bir pandemi' için küresel bir alarm sistemi, 3 bin kişilik acil müdahale kadrosu ve hızlı test yapılması için çağrıda bulundu.

Yazısında "Geçen yılın zorluklarının tekrar yaşanmasını önlemek için, pandemiye hazırlık en az savaş kadar ciddiye alınmalıdır" diyen Gates "Dünya, Covid-19 salgınına hazır değildi. Sanırım sonraki daha farklı olacak" diye ekledi.