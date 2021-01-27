Bill Gates'ten yine çok konuşulacak açıklamalar! Hakkındaki iddialara yanıt verip yeni rota çizdi: Bir sonraki salgında ne yapmalı?

Koronavirüs salgınına ilişkin yaptığı açıklamaları ile sık sık gündeme gelen Microsoft'un kurucusu Bill Gates'ten yine çok konuşulacak bir açıklama geldi. Covid-19 aşı çalışmalarına yaptığı yatırımlarla ve salgın sürecinde yaptığı açıklamalarla tüm dünyanın gündeminde olan iş insanı Bill Gates, hakkında çıkan haberlere yanıt verip rota çizdi.
3 BİN KİŞİLİK ACİL MÜDAHALE KADROSU
Bill Gates, 'gelecekteki olası bir pandemi' için küresel bir alarm sistemi, 3 bin kişilik acil müdahale kadrosu ve hızlı test yapılması için çağrıda bulundu.
Yazısında "Geçen yılın zorluklarının tekrar yaşanmasını önlemek için, pandemiye hazırlık en az savaş kadar ciddiye alınmalıdır" diyen Gates "Dünya, Covid-19 salgınına hazır değildi. Sanırım sonraki daha farklı olacak" diye ekledi.
MALİYETİ ÇOK GÖRÜNEBİLİR AMA...
Bir sonraki pandemi geldiğinde, 'her hafta dünya nüfusunun %20 kadarını test edebilen dev tanı platformları' görmeyi umduğunu söyleyen Gates "Maliyet çok gibi görünebilir ancak hiçbir şey COVID-19'un 28 trilyon dolara yakın zararıyla karşılaştırılamaz" dedi.
HAKKINDAKİ İDDİALARA YANIT
Öte yandan Bill Gates koronavirüs salgını süresince kendisiyle ilgili çıkan "çılgın" ve "kötü" komplo teorilerinin ulaştığı boyuta şaşırdığını ve bu teorilerin arkasında yatan nedeni araştırmak istediğini söyledi.
Gates Reuters'a yaptığı açıklamada, kendisi ve Fauci ile ilgili sosyal medyada dolaşan ve sayısı milyonlara ulaşan "çılgın komplo teorilerinin" büyük olasılıkla salgının yarattığı korku ortamı ve sosyal medyanın hayatımızdaki rolünün artması nedeniyle yayıldığını düşündüğünü söyledi.
Gates "Bu teorilerde benim ve Dr. Fauci'nin adının geçeceğini kimse tahmin edemezdi. Bundan dolayı şaşkınlık duyuyorum ve yakın zamanda biteceğini umuyorum" dedi.