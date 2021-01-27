CNN'e açıklamalarda bulunan DSÖ araştırmacısı Marion Koopmans, dünyanın gözünün kendilerinin üzerinde olduğunu söyledi. "Biliyoruz ki bunun dönüşü yok. Hata yapma şansımız yok. Virüsün kaynağı konusunda net bilgiler edinmeliyiz. Tam da bu nedenle son derece odaklanmış durumdayız. Bizler politikacı değiliz, bilim insanlarıyız ve bu nedenle hiçbir manipülasyona maruz kalmadan ciddiyetle görevimizi yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.