Çin'in Wuhan kentinde başlayan koronavirüs salgını, birinci senesini doldurdu.
Geçtiğimiz sene boyunca dünya genelinde 2 milyonu aşkın kişinin ölüme sebep olan ve 100 milyon kişiye bulaşan koronavirüse ilişkin aşılama çalışmaları başlarken, virüsün kaynağına ilişkin bilgiler hala kesinliğini kazanmadı.
SAHA ÇALIŞMALARINA BAŞLANMAMIŞTI
Geçtiğimiz haftalarda koronavirüsün kaynağını tespit etmek için Wuhan'a giden Dünya Sağlık Örgütü ekibi, ülkeye ayak basmalarının hemen ardında güvenlik tedbirleri kapsamında karantinaya alınmıştı.
DSÖ araştırmacılarının, Kovid 19'un kökenlerini araştırmada Çinli bilim insanlarıyla iş birliği yapacağının belirtilmesiyle beraber geçtiğimiz iki hafta içinde karantina nedeniyle saha çalışmalarına başlayamamaları oldukça ses getirmişti.
"POLİTİKACI DEĞİLİZ, GERÇEĞİ ARAYACAĞIZ"
Karantina süresinin bitimine yakın açıklamalarda bulunan yetkililer, DSÖ ekibinin yarın itibarıyla Wuhan şehrinde göreve başlayacağını duyurdu.
CNN'e açıklamalarda bulunan DSÖ araştırmacısı Marion Koopmans, dünyanın gözünün kendilerinin üzerinde olduğunu söyledi. "Biliyoruz ki bunun dönüşü yok. Hata yapma şansımız yok. Virüsün kaynağı konusunda net bilgiler edinmeliyiz. Tam da bu nedenle son derece odaklanmış durumdayız. Bizler politikacı değiliz, bilim insanlarıyız ve bu nedenle hiçbir manipülasyona maruz kalmadan ciddiyetle görevimizi yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.