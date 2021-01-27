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Dehşet görüntüleri! ’de dev köpekbalığı balık tutanlara böyle saldırdı

Denizde dehşet anları saniye saniye görüntülendi! ’nin Florida eyaleti yakınlarında ’nde beyaz köpekbalığı, bir balık tutan bir grup arkadaşın teknesine saldırdı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 27.1.2021 21:43 ABONE OL

Olay, ABD'nin Florida eyaleti yakınlarında bulunan Meksika Körfezi'nde Erika Almond adlı bir kadın ve 4 arkadaşıyla balık tuttuğu sırada beyaz köpekbalığının saldırısına uğradı. Almond, korku dolu anları ABD medyasına anlattı.

"MOTORDAN ISRARAK PARÇA KOPARDI"

ABD medyasına konuşan Almond, "Bu alışılmadık bir durum değil, bu şekilde balık tutarken köpekbalıklarını bekliyoruz ama bunu benzersiz kılan, yaklaşık 4-5 metre büyüklüğünde bir beyaz köpekbalığıydı. Gördüklerimize inanamadık. Nefes kesiciydi. Motordan ısırarak parça kopardı" dedi.

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Dehşet görüntüleri! ABD’de dev köpekbalığı balık tutanlara böyle saldırdı
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