Filistin direnişinin sembol ismi Bergusi devlet başkanlığı seçimlerinde aday olmayı planlıyor

Fetih Hareketi Devrim Konseyi Üyesi Hatim Abdulkadir, AA muhabirine, yaklaşan seçimler ve Bergusi'nin adaylığı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Abdulkadir, meşruiyetten yana olduklarını ancak Filistin halkının da sandık başına gittiğinde uygun gördüğünü seçme hakkı bulunduğunu belirtti.

Fetih Hareketi içinde bir kişi üzerinde demokratik bir şekilde anlaşılması taraftarı olduğunu ifade eden Abdulkadir, "Ancak bir kişinin dayatılmasını kabul etmek zor." dedi.

Abdulkadir, Bergusi'nin, yaklaşan Filistin seçimlerinde aday olmayı planladığını aktardı. Adını açıklamak istemeyen Mervan el-Bergusi'ye yakın iki kaynak da Bergusi'nin seçimlerde aday olmayı düşündüğünü doğruladı.

Bergusi'nin önümüzdeki haftalarda konuyla nihai bir karar alacağı kaydedildi.

Türkiye, Filistin'de seçimlerin düzenlenmesine ilişkin kararnameyi memnuniyetle karşıladı

Filistin'in sembol ismi Bergusi, 1987'de yaşanan ilk İntifada'nın önemli aktörlerinden biri olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda 2000 yılındaki İkinci İntifada'da da önemli rol oynayan Mervan el-Bergusi, 2002'den bu yana İsrail'de tutuklu bulunuyor.

İsrail mahkemesi, Bergusi hakkında 5 kez müebbet ve 40 yıl hapis cezası vermişti.

FİLİSTİN'DE 15 YIL SONRA İLK KEZ SEÇİM YAPILACAK

Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 yıl sonra ilk kez, 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, geçen hafta, Fetih Hareketinin seçimlerdeki adayının Mahmud Abbas olacağını duyurmuştu.