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İngiliz hükümetinden şaşkına çeviren karar: Sincaplara doğum kontrol hapı verecekler

, boz sincapları ve diğer işgalci türlerin ormanlık alanlara verdikleri zararın 1.8 milyar sterlin olduğunu açıkladı. Hükümet, sadece sincapların erişebileceği yem kutularına fındık ezmesi koyacak. Bu fındık ezmelerinin içinde ise ağızdan alınan doğum kontrol hapları olacak. İşte dünyayı şaşkına çeviren o karar;

Giriş Tarihi: 27.1.2021 09:13 Son Güncelleme: 27.1.2021 09:21 ABONE OL
İngiliz hükümetinden şaşkına çeviren karar: Sincaplara doğum kontrol hapı verecekler

İngiltere Çevre Bakanı Lord Goldsmith, boz sincapları ve diğer işgalci türlerin ormanlık alanlara verdikleri zararın ülke ekonomisine yıllık maliyetinin 1.8 milyar sterlin olduğunu söyledi.

Kulağa biraz tuhaf gelen bu plan, boz sincapları yalnızca onların erişimine açılan yem kutularına yönlendirmeyi hedefliyor. Bu kutuların içine de sincaplar için içlerinde fındık ezmesi bulunan kaplar konacak.

Bu fındık ezmelerinin içinde de ağızdan alınan doğum kontrol hapları olacak.

BBC'nin haberine göre, Lord Goldsmith, sincapların hükümetin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında binlerce dönümlük arazilere ağaç ekme çabalarını da olumsuz etkilediklerini söyledi.

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İngiliz hükümetinden şaşkına çeviren karar: Sincaplara doğum kontrol hapı verecekler
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