Bir ülke bu olayı konuşuyor! Katliam gibi kazada can pazarı yaşandı

VİRAJLI YOLLAR NEDENİYLE BU TİP KAZALAR YAŞANIYOR

Kazanın araçların frenlerinin tutmaması ve etkili olan sis nedeniyle meydana geldiği aktarılırken, Kamerun'daki virajlı yolların bu tip ölümcül kazaların yaşanmasına neden olduğu belirtiliyor.