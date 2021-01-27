Bir ülke bu olayı konuşuyor! Katliam gibi kazada can pazarı yaşandı

Kamerun'da yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 53 kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi yaralandı.
Ulusal basındaki haberlere göre, Dschang kasabasının yakınlarındaki Falaise mevkisinde, yaklaşık 70 yolcu taşıyan otobüs ile bir kamyon çarpıştı.
ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR
Çarpışmanın etkisiyle araçların alev aldığı kazada, ilk belirlemelere göre, 53 kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi yaralandı. Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.
VİRAJLI YOLLAR NEDENİYLE BU TİP KAZALAR YAŞANIYOR
Kazanın araçların frenlerinin tutmaması ve etkili olan sis nedeniyle meydana geldiği aktarılırken, Kamerun'daki virajlı yolların bu tip ölümcül kazaların yaşanmasına neden olduğu belirtiliyor.