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Mutasyona uğramış koronavirüsün semptomları da değişti! İşte o belirtiler…

’de başlayarak dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgınında, virüsün vücutta yarattığı belirtiler de değişti. ’nin yayınladığı yeni rapora göre asemptomatik vakalarda azalma gözlenirken, ve gibi belirtiler giderek yükseldi.

Giriş Tarihi: 27.1.2021 14:42 Son Güncelleme: 27.1.2021 15:42 ABONE OL
Mutasyona uğramış koronavirüsün semptomları da değişti! İşte o belirtiler…

İngiltere'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgının ardından tüm dünya alarma geçti. Geçirdiği mutasyonun ardından virüsün, aşıya karşı direncinin artmış olabileceği ihtimalleri dünya genelinde endişeye neden olurken İngiltere'den yeni uyarılar geldi.

Mutasyona uğramış virüsün dünyaya yayılmaya başladığı ülkede İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi yetkilileri, halkı değişen semptomlara karşı uyardı.

İŞTE DEĞİŞEN BELİRTİLER

Yayınlanan yeni rapora göre yeni tip koronavirüs, baş ağrısı ve nefes güçlüğü gibi belirtilerde eskisine göre büyük farklılıklar göstermezken, öksürme oranlarında ciddi farklılıklar gözlendi. Rapor sonuçlarına göre asemptomatik vakalarda sayı azalırken, semptomlar şu yönde değişti:

-Karın ağrısına yönelik şikayet sayısı azaldı

-Öksürük arttı

-İshal arttı

-Vücutta kırıklık arttı

-Ateş arttı

-Koku kaybı azaldı

-Tat kaybı azaldı

Bu sonuçlara göre yeni tip koronavirüse yakalananların özellikle ateş ve vücut ağrısında artış beklenirken uzmanlar, azalan belirtilere karşı da uyardı. Uzmanlar, tat ve koku almanın azalmasıyla beraber, bu semptomları göstermeyen kişilerin virüse yakalanmadıklarını düşünmemesi gerektiğini söyledi.

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Mutasyona uğramış koronavirüsün semptomları da değişti! İşte o belirtiler…
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