İŞTE DEĞİŞEN BELİRTİLER

Yayınlanan yeni rapora göre yeni tip koronavirüs, baş ağrısı ve nefes güçlüğü gibi belirtilerde eskisine göre büyük farklılıklar göstermezken, öksürme oranlarında ciddi farklılıklar gözlendi. Rapor sonuçlarına göre asemptomatik vakalarda sayı azalırken, semptomlar şu yönde değişti: