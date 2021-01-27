İngiltere'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgının ardından tüm dünya alarma geçti. Geçirdiği mutasyonun ardından virüsün, aşıya karşı direncinin artmış olabileceği ihtimalleri dünya genelinde endişeye neden olurken İngiltere'den yeni uyarılar geldi.
Mutasyona uğramış virüsün dünyaya yayılmaya başladığı ülkede İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi yetkilileri, halkı değişen semptomlara karşı uyardı.
İŞTE DEĞİŞEN BELİRTİLER
Yayınlanan yeni rapora göre yeni tip koronavirüs, baş ağrısı ve nefes güçlüğü gibi belirtilerde eskisine göre büyük farklılıklar göstermezken, öksürme oranlarında ciddi farklılıklar gözlendi. Rapor sonuçlarına göre asemptomatik vakalarda sayı azalırken, semptomlar şu yönde değişti:
-Karın ağrısına yönelik şikayet sayısı azaldı
-Öksürük arttı
-İshal arttı
-Vücutta kırıklık arttı
-Ateş arttı
-Koku kaybı azaldı
-Tat kaybı azaldı