Şaşkına çeviren olay: Güney Kore’de 25 yıl önce ölen sanatçı yeniden sahne alacak

Kanal, Kwang-Seok'un sesini bir dizi bilgisayar algoritmasından üretilen sentetik vokallerle gerçek şarkılardan klonlamayı planlıyor. Bu uygulama, ülkenin müzik akışı hizmetlerinin ve ulusal yayıncıların bir müzik etkinliğinde hayatta olmayan yıldızlarından canlı performanslar getirmek için makine öğreniminin analizlerine yöneldiği ilk sefer olmayacak. Güney Kore'de bir müzik kanalı yapay zeka tarafından oluşturulan sesleri kullanarak "Bir Kez Daha" (One More Time) programını yeniden yayınlamıştı.

Kwang-Seok 90'lı yıllarda Güney Kore'nin en önemli sanatçılarından biriydi ve hala genç nesil tarafından şarkıları en çok dinlenen isimler arasında yer alıyor.