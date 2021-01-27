SON DAKİKA: Araştırma raporu Kovid-19’un yeni belirtilerini ortaya çıkardı! Koronadan şüpheleniyorsanız aynaya bakın

Bilim insanları neredeyse her dört hastadan birinin dilinde şişme, ağrı ve nodüller oluştuğunu açıkladı. "Covid dili" olarak adlandırılan bu durumun sebebinin halen incelendiği açıklandı.

British Journal Medicine'de yayınlanan araştırmada Covid-19 hastalarının dilinde şişme ya da renk değişimi meydana geldiği kaydedildi.

Öte yandan aynı araştırmada hastaların yaklaşık yüzde 40'ının ellerinde ve ayaklarının tabanında kırmızılık ya da kahverengi noktalar belirdiği ortaya çıktı.