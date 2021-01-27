Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA: Araştırma raporu Kovid-19’un yeni belirtilerini ortaya çıkardı! Koronadan şüpheleniyorsanız aynaya bakın

: Araştırma raporu Kovid-19’un yeni belirtilerini ortaya çıkardı! Koronadan şüpheleniyorsanız aynaya bakın

Haberi… ’da corona virüsü ile ilgili gerçekleştirilen bir araştırma, virüsün yeni semptomlarını ortaya çıkardı. 10 Nisan 2020 ile 25 Nisan 2020 tarihleri arasında ’deki sahra hastanesinde tedavi gören hastaları inceleyen bilim insanları birçok yeni semptom belirlendiğini duyurdu. Bilim insanları, ağızların içinde, ellerde ya da ayakta değişimler gözlemlendiğini duyurdu.

Giriş Tarihi: 27.1.2021 14:45 Son Güncelleme: 27.1.2021 15:13 ABONE OL
SON DAKİKA: Araştırma raporu Kovid-19’un yeni belirtilerini ortaya çıkardı! Koronadan şüpheleniyorsanız aynaya bakın

Tüm dünya koronavirüs salgını ile mücadelesine devam ederken, İspanya'da yapılan bir araştırma, yeni korona belirtilerini ortaya çıkardı. Bilim insanları, ağızların içinde, ellerde ya da ayakta değişimler gözlemlendiğini duyurdu.

BİRÇOK YENİ SEMPTOM BELİRLENDİ

10 Nisan 2020 ile 25 Nisan 2020 tarihleri arasında Madrid'deki sahra hastanesinde tedavi gören hastaları inceleyen bilim insanları birçok yeni semptom belirlendiğini duyurdu.

Bilim insanları neredeyse her dört hastadan birinin dilinde şişme, ağrı ve nodüller oluştuğunu açıkladı. "Covid dili" olarak adlandırılan bu durumun sebebinin halen incelendiği açıklandı.

British Journal Medicine'de yayınlanan araştırmada Covid-19 hastalarının dilinde şişme ya da renk değişimi meydana geldiği kaydedildi.

Öte yandan aynı araştırmada hastaların yaklaşık yüzde 40'ının ellerinde ve ayaklarının tabanında kırmızılık ya da kahverengi noktalar belirdiği ortaya çıktı.

Bilim insanları "Araştırmalara göre hastaların yüzde 45.7'sinin ellerinde, ayaklarında ya da ağızlarında değişiklikler meydana geldi" açıklamasını yaptı. Uzmanlar hastaların yüzde 25.7'sinde "covid dili" rahatsızlığının görüldüğünü açıklarken dil üzerinde pütürler meydana geldiği belirtildi.

"ÖNCE AĞZINA BAKIN"

Madrid'deki La Paz Üniversite Hastanesi'nde görevli ekip tarafından hazırlanan araştırmada, Covid-19 hastalarıyla ilgilenen doktor ve hemşirelere, "Eğer koronavirüs şüphesi bulunan bir hasta geldiyse, ona daha hızlı tanı koyabilmek adına ellerine, ayaklarının tabanlarına ve ağızlarına bakın" tavsiyesinde bulundu.

Araştırmanın saygın tıp dergisi British Journal of Dermatology'de bir araştırma formatında yayınlandığı kaydedilirken, bu incelemenin aslında 2020 yılının Eylül ayında gönderildiği fakat bu hafta resmi olarak yayınlandığı belirtildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Araştırma raporu Kovid-19’un yeni belirtilerini ortaya çıkardı! Koronadan şüpheleniyorsanız aynaya bakın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA