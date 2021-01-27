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! koronavirüs aşılarının üretildiği tesiste paniği!

haberine göre; koronavirüs aşılarının üretildiği Wrexham Sanayi Kuruluşu yakınlarında patlayıcı paniği yaşanıyor. Şüpheli paket sonrası çalışanların güvenliği sağlanırken, uzmanlar bölgeye çağrıldı. Şüpheli paket üzerinde incelemeler sürüyor.

Giriş Tarihi: 27.1.2021 16:41 Son Güncelleme: 27.1.2021 16:42 ABONE OL
SON DAKİKA! AstraZeneca koronavirüs aşılarının üretildiği tesiste bomba paniği!

Son dakika haberine göre; Patlayıcı Uzmanları, AstraZeneca koronavirüs aşılarının üretildiği İngiltere'deki fabrikaya çağrıldı.

Fabrikada, şüpheli bir paket olduğu belirtiliyor. Kuzey Galler polis yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre; patlayıcı uzmanları binaya ulaştı.

Fabrikada çalışanların güvenliklerinin sağlandığı bildirildi.

Patlayıcı şüphesi ile gergin bekleyişin sürdüğü tesis geçtiğimiz haftalarda sel tehlikesi de atlatmıştı.

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SON DAKİKA! AstraZeneca koronavirüs aşılarının üretildiği tesiste bomba paniği!
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