SON DAKİKA! AstraZeneca koronavirüs aşılarının üretildiği tesiste bomba paniği!

Son dakika haberine göre; Patlayıcı Uzmanları, AstraZeneca koronavirüs aşılarının üretildiği İngiltere'deki fabrikaya çağrıldı.

Fabrikada, şüpheli bir paket olduğu belirtiliyor. Kuzey Galler polis yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre; patlayıcı uzmanları binaya ulaştı.

Fabrikada çalışanların güvenliklerinin sağlandığı bildirildi.

Patlayıcı şüphesi ile gergin bekleyişin sürdüğü tesis geçtiğimiz haftalarda sel tehlikesi de atlatmıştı.

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