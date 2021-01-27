Son dakika haberleri: İspanya’da korkutan Kovid-19 araştırması! 4 yeni belirti ortaya çıktı

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Şu ana dek 2 milyon 167 binden fazla insanın ölümüne neden olan Kovid-19'a karşı dünyanın birçok ülkesinde aşılama çalışmaları başlatılırken, İspanya'da salgınla ilgili yeni bir araştırma yapıldı. İşte koronavirüsle ilgili yapılan araştırmanın son dakika detayları...