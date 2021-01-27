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haberleri: İspanya’da korkutan Kovid-19 araştırması! 4 yeni ortaya çıktı

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip (Kovid-19) salgını ile ilgili gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Kovid-19’a karşı aşılama çalışmaları dünyanın birçok ülkesinde başlatılırken, virüsle ilgili yeni bir araştırma daha yapıldı. İspanya’nın başkenti ’deki ’nde yapılan araştırmada, koronavirüsün tat kaybı ile bağlantılı olarak dilde büyüme, dil üzerinde yara ayrıca avuç içlerinde ve ayak tabanlarında yanma hissi ve soyulma gibi yeni belirtileri ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntılar…

AA
Giriş Tarihi: 26.1.2021 09:00 Son Güncelleme: 27.1.2021 09:34 ABONE OL
Son dakika haberleri: İspanya’da korkutan Kovid-19 araştırması! 4 yeni belirti ortaya çıktı

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Şu ana dek 2 milyon 167 binden fazla insanın ölümüne neden olan Kovid-19'a karşı dünyanın birçok ülkesinde aşılama çalışmaları başlatılırken, İspanya'da salgınla ilgili yeni bir araştırma yapıldı. İşte koronavirüsle ilgili yapılan araştırmanın son dakika detayları...

4 YENİ BELİRTİ ORTAYA ÇIKTI

Madrid'deki La Paz Üniversite Hastanesi ve Madrid Sağlık Hizmetleri departmanına bağlı doktorların yaptığı bir çalışmada, Kovid-19'un belirtilerinin dilde, ayak tabanlarında ve avuç içlerinde de görülebileceği açıklandı.

Madrid'deki fuar alanında Nisan 2020'de kurulan sahra hastanesinde tedavi gören Kovid-19 hastaları üzerinde yapılan araştırmalarda, "tat kaybı ile bağlantılı olarak dilde büyüme, dil üzerinde yara ve pürüzlerin de Kovid-19 belirtilerinden biri olduğu" ileri sürüldü.

Araştırmada, daha çok ateş, öksürük, aşırı halsizlikle kendini gösteren Kovid-19'un aynı zamanda "avuç içlerinde ve ayak tabanlarında yanma hissi, soyulma ve kızarıklıkların oluştuğu küçük lekelerle de belirti verebileceği" ifade edildi.

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Son dakika haberleri: İspanya’da korkutan Kovid-19 araştırması! 4 yeni belirti ortaya çıktı
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