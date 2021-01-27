Son dakika... Yunanistan gerilim istiyor: Müzakere günü tahrik mesajı...

ANKARA DİYALOGDAN DA MİLLİ MENFAATLERİMİZDEN DE VAZGEÇMİYOR

Öte yandan, Fransa'nın gerilimi daha da artıracak bir adım atarak uçak gemisini bölgeye göndermeye karar verdiği iddia edilmişti. Geminin şubat sonunda Doğu Akdeniz'e geleceği ifade edildi. AB'ye Türkiye'ye yaptırım uygulamak için ilişkileri ipotek altına alma yoluna giden Yunanistan ve maksimalist iddialarının en büyük destekçisi Fransa'ya rağmen Ankara diyalog yanlısı tutumundan da menfaatlerinden de ödün vermiyor.



