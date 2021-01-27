Yunan bakan tahrik peşinde! Müzakere günü Fransa’dan uçak almışlardı

Fransa'dan alınan Rafale jetlerinin kendi silahlarını taşıyacağını ve benzer silahların Türkiye'de bulunmadığını savunan Yunan bakan, "Hepimiz umalım ki silahları kullanmak zorunda kalmayalım" ifadesini kullandı.

Yunan medyası, hafta içinde Fransa'dan Belh@rra fırkateynleri de alınacağını yazmıştı. Bakan Panagiotopoulos, kararın bu yılın ilk yarısında verileceğini söyledi. Yunanistan'la fırkateyn pazarlığında olan diğer ülkeler Almanya, ABD, İspanya, Hollanda ve İngiltere.

Yerel medyadaki haberlerde Fransız üretimi Belh@rra fırkateynlerinin Türkiye'ye karşı son model uçaksavar füzeleri ve denizden denize füzelerle de donatılacağı ileri sürüldü.

Yunan medyası ayrıca, Yunanistan'ın Rafale jetlerini almasıyla birlikte birkaç ay içinde Ege Denizi ve Doğu Akdeniz semalarında bir 'gökyüzü depremi'ne yol açabileceğini savundu.

Haberlere göre, Türkiye'ye karşı gövde gösterisine girişecek uçak gemisinin yanında Yunan donanmasına ait fırkateynler ve savaş gemileri de olacak. Fransa ve Yunanistan'ın 2021 boyunca birçok tatbikata gerçekleştireceğini de aktaran Yunan medyası, Fransız savaş uçaklarının da Doğu Akdeniz'de uçağını duyurdu.

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