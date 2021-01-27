Yunan bakan tahrik peşinde! Müzakere günü Fransa’dan uçak almışlardı

Türkiye korkusuyla silahlanma yarışına giren Atina yönetimi, Fransa'dan alınan Rafale jetlerinin ardından yeni bir adım atacağını ilk kez resmen açıkladı. Yunanistan Savunma Bakanı, televizyon ekranından Türkiye'ye yönelik haddi aşan ifadeler kullandı.
ATİNA YÖNETİMİNDEN GERİLİMİ TIRMANDIRACAK BİR ADIM DAHA
Türkiye ile karşı karşıya geldiği Doğu Akdeniz'de köşeye sıkışan ve Fransa'dan Rafale jetlerini satın alan Yunanistan, silahlanma yarışında elini yükselteceğini Salı akşamı resmen açıkladı. ABD'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Fransa'dan Mısır'a birçok müttefikiyle tatbikatlar yaparak Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ni bir oyun sahasına çeviren Atina yönetimi, yeni adımını atıyor.
Milliyet'in haberine göre; Yunanistan, hafta içinde Fransa Savunma Bakanı Florence Parly'yi ağırladı. Atina'ya gelen Fransız bakan, Yunan mevkidaşı Nikos Panagiotopoulos ve Başbakan Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.
Altısı yeni 18 Rafale savaş uçağının satışı için imzalar kameralar önünde atıldı, Bakan Parly kısa süre içinde müttefikleri Yunanistan'a donanmanın yenilenmesi için de teklif sunacaklarını açıkladı.
SKANDAL BAŞLIK
Anlaşmayı sevinç çığlıkları atarak ve 'Atina ve Paris Türk planlarını suda boğdu' başlıklarıyla duyuran Yunan medyası, Fransa'nın uçak gemisi Charles de Gaulle'ü Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı desteklemek için Doğu Akdeniz'e göndereceğini yazdı.
Haberlere göre, Türkiye'ye karşı gövde gösterisine girişecek uçak gemisinin yanında Yunan donanmasına ait fırkateynler ve savaş gemileri de olacak. Fransa ve Yunanistan'ın 2021 boyunca birçok tatbikata gerçekleştireceğini de aktaran Yunan medyası, Fransız savaş uçaklarının da Doğu Akdeniz'de uçağını duyurdu.
Yunanistan tarafından 12-22 Nisan tarihlerinde organize edilecek tatbikatta Fransa'nın yanı sıra ABD, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve İtalya hava kuvvetleri de yer alacak.
Twitter hesabından yaptığı açıklamada Rafale jetlerine kavuşmalarını bir 'kilometre taşı' olarak tanımlayan Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos, Salı akşamı da televizyona çıktı. Silahlanma programlarının uzun vadeli olduğunu aktaran Bakan Panagiotopoulos, Yunan hava kuvvetleri için yeni savaş uçakları satın alacaklarını canlı yayında duyurdu.
40 yeni savaş uçağı programının 18 Rafale jetinin alınmasıyla başladığını belirten Yunan Bakan, ABD'den beşinci nesil F-35 savaş uçaklarını da isteyeceklerini ilk kez resmen açıkladı.
Yunan medyası, daha önce Yunanistan'a ilk F-35'lerin 2021'de gönderileceğini yazmıştı. Haberlere göre, ABD ilk etapta üç kullanılmış savaş uçağını Yunanistan'a verecek ve jetler 25 Mart'taki törenlerde uçacaktı.
Savunma Bakanı ayrıca Yunan ordusunun elindeki F-16'ların güncellenmeye başladığını, birkaç gün içinde ilk Yunan F-16 Viper modelinin ABD'ye uçacağını da aktardı. Atina yönetimi, her yıl 12 kadar F-16'yı en üst seviye olan Viper'e yükseltmeyi hedefliyor.
Fransa'dan alınan Rafale jetlerinin kendi silahlarını taşıyacağını ve benzer silahların Türkiye'de bulunmadığını savunan Yunan bakan, "Hepimiz umalım ki silahları kullanmak zorunda kalmayalım" ifadesini kullandı.
Yunan medyası, hafta içinde Fransa'dan Belh@rra fırkateynleri de alınacağını yazmıştı. Bakan Panagiotopoulos, kararın bu yılın ilk yarısında verileceğini söyledi. Yunanistan'la fırkateyn pazarlığında olan diğer ülkeler Almanya, ABD, İspanya, Hollanda ve İngiltere.
Yerel medyadaki haberlerde Fransız üretimi Belh@rra fırkateynlerinin Türkiye'ye karşı son model uçaksavar füzeleri ve denizden denize füzelerle de donatılacağı ileri sürüldü.
Yunan medyası ayrıca, Yunanistan'ın Rafale jetlerini almasıyla birlikte birkaç ay içinde Ege Denizi ve Doğu Akdeniz semalarında bir 'gökyüzü depremi'ne yol açabileceğini savundu.
Haberlere göre, Türkiye'ye karşı gövde gösterisine girişecek uçak gemisinin yanında Yunan donanmasına ait fırkateynler ve savaş gemileri de olacak. Fransa ve Yunanistan'ın 2021 boyunca birçok tatbikata gerçekleştireceğini de aktaran Yunan medyası, Fransız savaş uçaklarının da Doğu Akdeniz'de uçağını duyurdu.Son dakika... Yunanistan gerilim istiyor: Müzakere günü tahrik mesajı...