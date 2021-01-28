ABD’de Trump’ın azil süreci Anayasa’yı tartışamaya açtı

ABD tarihinde Temsilciler Meclisi, Andrew Jackson ve Bill Clinton'ın ardından azil sürecini Donald Trump için başlattı. Azil süreci başlatılan üçüncü başkan olan Trump'ın ilk azil sürecinde Senato Trump'ın beraatına karar verdi. 6 Ocak'ta Trump destekçilerinin Kongre binasına saldırması sonucu Temsilciler Meclisi, Trump için ikinci kez azil süreci başlattı. İkinci azil sürecine konu olan 'isyana kışkırtma suçlaması' Temsilciler Meclisi'nde 13 Ocak'ta kabul edildi. Ancak söz konusu karar ABD Anayasası konusunda tartışmalara neden oldu.

50 CUMHURİYETÇİ SENATÖRDEN 45'İ DAVANIN ANAYASAL OLMADIĞINI SAVUNDU

ABD'de dün toplanan Senato'daki 50 Cumhuriyetçi senatörden 45'i Trump'a yönelik ikinci azil davasının anayasal olmadığını savunarak davanın düşmesi konusunda talepte bulundu. Senatörler, Trump'ın görev süresini doldurduğu ve bu nedenle Temsilciler Meclisi tarafından azil süreci başlatılmış olmasına rağmen kamu görevinde olmadığı için yargılanamayacağı ve suçlu bulunmayacağı ifade edildi. Kentucky Senatörü Rand Paul, "Resmi kamu görevlisi olmayanlar görevden azledilemez. Azil süreci, görevden alınmayla ilgilidir. Suçlanan kişi çoktan görevden ayrıldı" dedi.