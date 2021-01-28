Azerbaycanlı gemicinin cenazesi ülkesine gönderildi

Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan "Mozart" isimli gemide hayatını kaybeden ikinci mühendis Azerbaycan vatandaşı Ferman İsmayilov'un cenazesi ülkesine gönderildi. Türk Hava Yolları'nın TK-589 sefer sayılı uçağıyla Gabon'un başkenti Librevil'den İstanbul Havalimanı'na getirilen İsmayilov'un cenazesi daha sonra THY'nin TK-332 sefer sayılı İstanbul-Bakü seferini yapan uçakla Azerbaycan'a götürüldü. Liberya bayraklı Mozart isimli gemi, 23 Ocak'ta Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında korsan saldırısına uğramıştı. Lagos'tan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi ise öldürülmüştü.Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Mozart gemisinde hayatını kaybeden Azerbaycanlı gemicinin cenazesinin Bakü'ye nakli konusunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkürlerini iletti.Türkiye'nin Librevil Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Gabon'a ulaşan 22 kişilik destek ekibinin, Büyükelçi Nilüfer Erdem Kaygısız tarafından karşılandığı belirtildi. Paylaşımda, ekibin bugün geminin demir attığı Port Gentil Limanı'na gidip gemiye çıkacağı bildirildi.