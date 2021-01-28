Dünyadan Kovid gelişmeleri:

DÜNYA GENELI:
Vakalar 100 milyon 932 bini geçti. Ölümler 2 milyon 169 bini aştı.
ABD:
Moderna ve Pfizer'dan yüzer milyon doz aşı alacak. Aşılanan beyazların oranı, siyahi ve Latinlerin iki katı.
ALMANYA:
Bayreuth Hastanesi'nde 11 kişide mutasyonlu virüs saptandı. 1 milyon 922 bin kişi aşılandı.
İSPANYA:
Madrid'de aşılama yeterli aşı olmadığı için durduruldu.
HOLLANDA:
Sokağa çıkma yasağı protestoları devam ederken, göstericilerin yağmalarını önlemek için futbol kulüplerinin taraftarları sokaklara çıktı.