Dünyadan Kovid gelişmeleri:

Vakalar 100 milyon 932 bini geçti. Ölümler 2 milyon 169 bini aştı.Moderna ve Pfizer'dan yüzer milyon doz aşı alacak. Aşılanan beyazların oranı, siyahi ve Latinlerin iki katı.Bayreuth Hastanesi'nde 11 kişide mutasyonlu virüs saptandı. 1 milyon 922 bin kişi aşılandı.Madrid'de aşılama yeterli aşı olmadığı için durduruldu.Sokağa çıkma yasağı protestoları devam ederken, göstericilerin yağmalarını önlemek için futbol kulüplerinin taraftarları sokaklara çıktı.