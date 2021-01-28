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Dünyadan Kovid gelişmeleri:

Giriş Tarihi: 28.1.2021 ABONE OL
DÜNYA GENELI: Vakalar 100 milyon 932 bini geçti. Ölümler 2 milyon 169 bini aştı.
ABD: Moderna ve Pfizer'dan yüzer milyon doz aşı alacak. Aşılanan beyazların oranı, siyahi ve Latinlerin iki katı.
ALMANYA: Bayreuth Hastanesi'nde 11 kişide mutasyonlu virüs saptandı. 1 milyon 922 bin kişi aşılandı.
İSPANYA: Madrid'de aşılama yeterli aşı olmadığı için durduruldu.
HOLLANDA: Sokağa çıkma yasağı protestoları devam ederken, göstericilerin yağmalarını önlemek için futbol kulüplerinin taraftarları sokaklara çıktı.
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Dünyadan Kovid gelişmeleri:
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