Gölde yüzerken timsah saldırısına uğradı! Yem olmaktan böyle kurtuldu

Avustralya'nın kuzeyindeki Queensland eyaletinde bir kişi timsah saldırısına uğradı. 44 yaşındaki adam, kafasını yakalayan timsahın çenesini elleriyle ayırarak yem olmaktan kurtuldu.
BBC'nin haberine göre, Avustralya'nın Queensland eyaletindeki Placid Gölü'nde yüzen 44 yaşında adam, 1,5 ila 2 metre uzunluğunda olduğu tahmin edilen bir timsahın saldırısına uğradı.
TİMSAHIN ÇENESİNİ ELLERİ İLE AÇTI
Yaklaşık 8 yıldır haftada üç kez gölde yüzdüğü belirtilen kişi, kafasını ısıran timsahın çenesini elleriyle açarak yem olmaktan kurtuldu. Saldırıdan kurtulan kişinin yüzerek kıyıya ulaştığı, ardından da hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
KAFASINDA DİŞ İZLERİ
Sağlık yetkilileri, söz konusu kişinin ağır yara almadan hastaneye geldiğini belirterek, kafasında diş izleri görüldüğünü ifade etti.
Queensland Çevre Dairesinden, kuzey Queensland su yollarında timsah olabileceği belirtilerek, kano kullanılmaması ve balık tutarken nehir kenarlarından uzak durulması konusunda uyarı yapıldı.