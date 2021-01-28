Gölde yüzerken timsah saldırısına uğradı! Yem olmaktan böyle kurtuldu

BBC'nin haberine göre, Avustralya'nın Queensland eyaletindeki Placid Gölü'nde yüzen 44 yaşında adam, 1,5 ila 2 metre uzunluğunda olduğu tahmin edilen bir timsahın saldırısına uğradı.

TİMSAHIN ÇENESİNİ ELLERİ İLE AÇTI

Yaklaşık 8 yıldır haftada üç kez gölde yüzdüğü belirtilen kişi, kafasını ısıran timsahın çenesini elleriyle açarak yem olmaktan kurtuldu. Saldırıdan kurtulan kişinin yüzerek kıyıya ulaştığı, ardından da hastaneye kaldırıldığı bildirildi.