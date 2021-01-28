İnternet teknoloji devi Google, daha önce de benzer suçlamalarda bulunduğu Kuzey Kore'yle ilgili yeni bir iddia ortaya attı.

Kuzey Kore yönetimi tarafından desteklendiğinden şüphelenilen bilgisayar korsanlarının, sahte sosyal medya hesapları kullanarak veya bilgisayar güvenliğiyle ilgilenen "bloggerlar" gibi davranarak siber güvenlik araştırmacılarından bilgi çalmaya çalıştıkları iddia edildi.

"SAHTE BLOG HESAPLARI KULLANDILAR"

Google'ın Tehdit Analizi Grubu'ndan araştırmacı Adam Weidemann, yayınladığı çevrim içi raporda, Kuzey Kore'nin desteklediği düşünülen bilgisayar korsanlarının, güven kazanmak ve hedeflerindeki güvenlik araştırmacılarıyla etkileşim kurmak için sahte bir araştırma blogu ve birden fazla Twitter profili oluşturduğunu açıkladı. Weidemann, güvenlik araştırmacılarıyla bağlantı kurduktan sonra, siber güvenlik açığı araştırmaları konusunda iş birliği teklif eden bilgisayar korsanlarının, kötü amaçlı yazılım yüklemek için tasarlanan bir kodla hedefledikleri kişinin bilgisayarından bilgi çaldıklarını ifade etti.