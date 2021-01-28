Japonya Başbakanı Suga, ABD Başkanı Biden ile görüştü

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ve ABD Başkanı Joe Biden, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde ülkelerinin ittifakını daha da güçlendirmek ve özgür, açık bir Hint-Pasifik hedefi için iş birliği içinde çalışma konusunda mutabık kaldı.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ve ABD Başkanı Joe Biden'in yaklaşık 30 dakika süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. ABD'deki yönetim değişikliğinin ardından ikili arasında gerçekleşen ilk telefon görüşmesinde Suga'nın Biden'ı başkanlık görevini devralması dolayısıyla tebrik ettiği belirtildi. Korona virüsle mücadele ve iklim değişikliği gibi küresel meselelerin yanı sıra Kuzey Kore ve Çin eksenli sorunlar ile Avustralya ve Hindistan ile iş birliği gibi bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunan ikilinin, Japonya'yı ABD'nin savunma şemsiyesi altına alan Karşılıklı İşbirliği ve Güvenlik Antlaşması'nın 5. maddesinin Çin'in üzerinde hak iddia ettiği Senkaku Adaları'nı kapsadığı konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.

Suga ve Biden, Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşları sorununun çözümüne dair çabaları sürdüreceklerini yineledi. İkili, Pyongyang'ın nükleer silahlardan arındırılması için birlikte çalışma konusunda da anlaşırken, ilerleyen dönemde Suga'nın ABD'yi ziyaret etmesi konusunda da görüş birliğine vardığı öğrenildi.

OLİMPİYATLAR GÜNDEME GELMEDİ

Görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Suga, Biden'ın başkanlık koltuğunu resmi olarak devralmasından önce yaptıkları ilk görüşmeye göre daha verimli tartışmalar yapabildiklerini söyledi. Biden ile kişisel ilişkilerini derinleştirmek istediğini kaydeden Suga, Japonya-ABD ittifakını güçlendirmek için çalışacağını ifade etti. Suga, görüşmede Covid-19 salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın ele alınmadığını ifade etti.

