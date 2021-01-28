ÇALIŞMALAR BAŞLADI

İngiltere'nin "güvenli pasaport" uygulamasını hayata geçirmesi gerektiğini söyleyen Blair, birçok ülkenin de benzer arayışta olduğunu söyledi. Bu fikrin, başka ülkeler tarafından hayata geçirilmesinin an meselesi olduğunu belirten Blair, bu uygulamanın çığır açacak nitelikte olduğunu vurguladı.

Blair, daha önce önerge olarak sunulan fakat Kabine Bakanı tarafından reddedilen uygulamanın hayata geçirilmesi için hükümet kanadından 8 ayrı firmaya geliştirme bütçe verildiğini söyledi.