Koronavirüs salgını, küresel seyahat kurallarını da değiştiriyor.
Son dönemde mutasyona uğramış yeni tip koronavirüsün dünyaya yayılmasıyla yazın gevşetilen seyahat kuralları, yeniden sıkılaştırıldı.
YENİ PASAPORT ÖNERİSİ
İngiltere, dünyaya yayılan mutasyonlu virüsün ardından ülkeye tüm giriş-çıkışları kapatmış, Almanya ise ülkeleri risk grubuna göre ayırarak koronavirüs testi sonucunu ve karantinayı kategoriye göre zorunlu hale getirmişti.
Sık sık değişen seyahat kuralllarına son öneri, eski İngiltere başbakanı Tony Blair'dan geldi.
"GÜVENLİ SEYAHAT İÇİN ŞART"
Kurucusu olduğu, kâr amacı gütmeyen kuruluş Tony Blair Enstitüsü tarafından hazırlanan, Blair'ın da imzasının olduğu bir raporda, insanların tekrar uluslararası seyahat etmelerine izin vermenin tek yolunun her bireyin koronavirüs durumunu gösteren küresel bir seyahat kartı oluşturmak olduğundan bahsetti.
ÇALIŞMALAR BAŞLADI
İngiltere'nin "güvenli pasaport" uygulamasını hayata geçirmesi gerektiğini söyleyen Blair, birçok ülkenin de benzer arayışta olduğunu söyledi. Bu fikrin, başka ülkeler tarafından hayata geçirilmesinin an meselesi olduğunu belirten Blair, bu uygulamanın çığır açacak nitelikte olduğunu vurguladı.Blair, daha önce önerge olarak sunulan fakat Kabine Bakanı tarafından reddedilen uygulamanın hayata geçirilmesi için hükümet kanadından 8 ayrı firmaya geliştirme bütçe verildiğini söyledi.