Dünya çapında başlayan koronavirüs kısıtlaması çerçevesinde sokağa çıkma yasağına tepki protestoları, hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Hollanda'da yüzlerce kişinin yasağa karşı sokaklara dökülmesinin ardından şimdi de Lübnan'da eylemler geçekleştiriliyor.

ÜÇ HAFTALIK YASAK TEPKİ GÖRDÜ

Lübnan'da geçtiğimiz günlerde koronavirüs salgınında artan vakalar nedeniyle 14 Ocak'ta başlayan sokağa çıkma yasağı 8 Şubat'a kadar uzatılmıştı. Sokağa çıkma yasağının 8 Şubat'a kadar uzatılması ise halkın tepkisine yol açarak, protestolara neden oldu.

Lübnan'da sokağa çıkma yasağı protestoları 3'üncü gününde | Video

Trablusşam'da başlayan protestolar 3'üncü gününe girdi. Al-Nour meydanın da toplanan yüzlerce kişi polisle çatışmış çok sayıda kişi yaralanmıştı.

GÖSTERİCİLER YOLLARI KAPATTI

Protestoların 3'üncü gününde Trablusşam'da, protestocular ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor. Bölgede sabah saatlerinden bu yana devam eden olaylarda, protestocular yolları lastik yakarak kapattı.