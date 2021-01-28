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savaş alanına döndü! Yaralı sayısı artıyor…

Koronavirüs salgını süresince hükümetin yeterli destek uygulamasında bulunmadığını söyleyerek sokaklara dökülen Lübnanlılar, şimdi de salgında mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağına karşı seslerini yükseltti. Şiddetli gösterilerde üçüncü güne girilirken, polisle çatışan onlarca kişini yaralandığı bildirildi.

İHA
Giriş Tarihi: 28.1.2021 09:00 Son Güncelleme: 28.1.2021 09:16 ABONE OL
Lübnan savaş alanına döndü! Yaralı sayısı artıyor…

Dünya çapında başlayan koronavirüs kısıtlaması çerçevesinde sokağa çıkma yasağına tepki protestoları, hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Hollanda'da yüzlerce kişinin yasağa karşı sokaklara dökülmesinin ardından şimdi de Lübnan'da eylemler geçekleştiriliyor.

ÜÇ HAFTALIK YASAK TEPKİ GÖRDÜ

Lübnan'da geçtiğimiz günlerde koronavirüs salgınında artan vakalar nedeniyle 14 Ocak'ta başlayan sokağa çıkma yasağı 8 Şubat'a kadar uzatılmıştı. Sokağa çıkma yasağının 8 Şubat'a kadar uzatılması ise halkın tepkisine yol açarak, protestolara neden oldu.

Lübnan'da sokağa çıkma yasağı protestoları 3'üncü gününde | Video

Trablusşam'da başlayan protestolar 3'üncü gününe girdi. Al-Nour meydanın da toplanan yüzlerce kişi polisle çatışmış çok sayıda kişi yaralanmıştı.

GÖSTERİCİLER YOLLARI KAPATTI

Protestoların 3'üncü gününde Trablusşam'da, protestocular ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor. Bölgede sabah saatlerinden bu yana devam eden olaylarda, protestocular yolları lastik yakarak kapattı.

EN AZ 82 YARALI VAR

Göstericiler ayrıca, çöp konteynerlerini ateşe verirken, polise taşla saldırdı. Polis, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı. Bazı güvenlik güçleri ise göstericileri dağıtmak için havya ateş açtığı görüldü. Çıkan olaylarda en az 82 kişi yaralandı.

HÜKÜMETİN DESTEK POLİTİKASINA TEPKİ

Protestocular, Lübnan hükümetinden sokağa çıkma yasağını kaldırılmasını ve şehirde nüfusun neredeyse yüzde 55'ini oluşturan yoksulluk sınırının altında yaşayan yarım milyondan fazla vatandaşa destek verilmesini talep ediyor.

Öte yandan protestolar, Saida kentinde yer alan Elia Meydanına, Bekaa şehrindeki Taalabaya ve Bar Elias bölgelerine ve Beyrut-Saida yol üzerinde bulunan Mafraq Barja bölgesine de sıçradı.

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Lübnan savaş alanına döndü! Yaralı sayısı artıyor…
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