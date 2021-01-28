Nazi sempatizanı gruptan, Avustralya kırsalında "ırkçı sembollü" doğa kampı

"News.com.au" internet sitesinde yer alan habere göre, "Nasyonel Sosyalist Ağ" adı verilen grubun 40 üyesi, kampta çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Fotoğraflarda kar maskeli grup üyelerinin Nazi işaretleri yaptığı ve ABD'deki ırkçı Ku Klux Klan örgütünün sembolü olan yanan haçın önünde poz verdiği görülüyor.

IRKÇI SLOGANLAR

Milli park yakınındaki Halls Gap kasabası sakinlerini, Avustralya Günü'ne denk gelen hafta sonunda bölgeye gelen grup üyelerinden tedirgin olduklarını belirtti.

Bazı kasaba sakinleri, gruptakilerin, 2. Dünya Savaşı öncesinde Almanya'da iktidara gelen Adolf Hitler'in Nasyonel Sosyalist İşçi Partisinin (Nazi Partisi) destekçilerinin kullandığı "Heil Hitler" (Selam Hitler'e) ve "Güç beyazlara" gibi ırkçı sloganlar attıklarını duyduklarını ifade etti.

Victoria eyaleti polisi geziyle ilgili soruşturma başlattı.

"ÖNLEM ALMAK İÇİN YENİ BİR CHRİSTCHURCH OLAYINI BEKLEMEMELİYİZ"

Sivil haklar örgütü Karalama Karşıtı Komisyonun Başkanı Dvir Abramovich, grubun varlığının azımsanmaması uyarısında bulunarak, "Hiç şüpheniz olmasın ki Hitler'e tapan bu kişilerin kustuğu bu tehlikeli söylem çizgi aşıp gerçek dünyada ölümcül saldırılara dönüşebilir. Önlem almak için yeni bir Christchurch olayını beklememeliyiz." ifadelerinin kullandı.

Bu grupların federal yönetim ve eyaletler tarafından terör listesine alınması ve takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Abramovich, "Neo-nazi ideolojileri ve gösterileri Victoria eyaletinde gayet canlı ve açıktan yürütülüyor. Avustralyalı bir Hitler'in başında olduğu bir Dördüncü Reich'ın düşünü kuran bu yerli malı SS askerleri, bir ırk savaşını teşvik ederek ve kendileri gibi dar kafalıları saflarına katarak mevcut ve açık bir tehlike arz ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

TERÖRLE MÜCADELE ÇALIŞMALARININ YÜZDE 40'I AŞI SAĞCI GRUPLARA YÖNELİK

Avustralya Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatı (ASIO), aşırı sağcı grupların, 2016'da terörle mücadele çalışmalarının yüzde 10'unu oluştururken, bu oranın Eylül 2020'de yüzde 40'a çıktığını açıklamıştı.

Söz konusu grupların, "gerçek ve artan bir tehdit oluşturduğunu" vurgulayan ASIO, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan karantina tedbirlerinin, bu kişiler arasında öfke ve umutsuzluk duygularını artırdığı, daha önce bu gruplara katılan bazı kişileri daha da radikalleştirdiğine dikkat çekmişti.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da cuma namazında otomatik silahlarla terör saldırısı düzenlenmişti. Saldırılarda 51 kişiyi öldüren ve 49 kişiyi yaralayan aşı sağcı terörist Brenton Tarrant, Ağustos 2020'de ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.