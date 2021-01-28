Rusya'da flaş gelişme! Navalnıy'ın kardeşi, avukatı ve doktoru gözaltında...

NAVALNIY'IN SERBEST KALMASI İÇİN GÖSTERİ YAPILMIŞTI

Rusya'da, tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması için on binlerce kişinin katıldığı izinsiz gösteri, 23 Ocak'ta düzenlenmişti. Ülke genelinde yapılan gösterilerde, 3 binden fazla kişinin gözaltına alındığı ifade edilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Navalnıy'a destek amacıyla yapılan gösterilerin "yasa dışı ve kabul edilemez" olduğunu savunmuştu. Navalnıy da 31 Ocak'ta gösterilerin yeniden yapılacağını duyurmuştu.

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