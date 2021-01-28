Son dakika | BioNTech ve Pfizer açıkladı: Koronavirüs aşısı mutasyonlu virüse karşı etkili mi?

Son dakika: Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech, geliştirdikleri aşının koronavirüs mutasyonuna karşı etkili olup olmadığına dair açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada; geli aşının İngiltere ve Güney Afrika'da görülen mutasyonştirilen aşının a uğramış koronavirüse karşı etkili olduğu bildirildi.
OLASILIĞI DÜŞÜK
Şirketler tarafından yapılan ortak açıklamada, Teksas Üniversitesi Tıp Bölümü ve Pfizer'ın yaptığı çalışmada, testlerde Kovid-19 orijinal virüsü ile İngiltere ve Güney Afrika'daki yeni vakalarda kendini gösteren mutasyona uğramış virüste tespit edilen "ufak farkların" aşının etkisinde önemli bir azalmaya yol açma olasılığının düşük olduğu belirtildi.
AŞIYI ETKİSİZ KILARSA...
Açıklamada, BioNTech ve Pfizer, mutasyona uğramış virüsün halihazırda uygulanmaya başlanan aşıyı etkisiz kılacağına ilişkin kanıt ortaya çıkarsa buna yanıt vereceklerini de hatırlattılar.