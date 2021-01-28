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Son dakika | ve açıkladı: aşısı mutasyonlu virüse karşı etkili mi?

Son dakika haberi... 'de ortaya çıkan ve 60'dan fazla ülkede görülen Covid-19 mutasyonu endişeye neden oldu. aşılarının mutasyona karşı etkili olup olmadığı merak konusu iken ve 'ten açıklama geldi. Covid-19 aşısı mutasyona karşı etkili mi? İşte detaylar...

AA
Giriş Tarihi: 28.1.2021 12:58 Son Güncelleme: 28.1.2021 13:28 ABONE OL
Son dakika | BioNTech ve Pfizer açıkladı: Koronavirüs aşısı mutasyonlu virüse karşı etkili mi?

Son dakika: Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech, geliştirdikleri aşının koronavirüs mutasyonuna karşı etkili olup olmadığına dair açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada; geli aşının İngiltere ve Güney Afrika'da görülen mutasyonştirilen aşının a uğramış koronavirüse karşı etkili olduğu bildirildi.

OLASILIĞI DÜŞÜK

Şirketler tarafından yapılan ortak açıklamada, Teksas Üniversitesi Tıp Bölümü ve Pfizer'ın yaptığı çalışmada, testlerde Kovid-19 orijinal virüsü ile İngiltere ve Güney Afrika'daki yeni vakalarda kendini gösteren mutasyona uğramış virüste tespit edilen "ufak farkların" aşının etkisinde önemli bir azalmaya yol açma olasılığının düşük olduğu belirtildi.

AŞIYI ETKİSİZ KILARSA...

Açıklamada, BioNTech ve Pfizer, mutasyona uğramış virüsün halihazırda uygulanmaya başlanan aşıyı etkisiz kılacağına ilişkin kanıt ortaya çıkarsa buna yanıt vereceklerini de hatırlattılar.

İZLEMEYE DEVAM EDİYORUZ

Şirketlerin, Kovid-19'un yeni türlerine karşı da dahil olmak üzere aşının " etkinliğini" izlemeye devam edeceklerinin ifade edildiği açıklamada, mRNA tabanlı aşının esnekliğinin gerekirse yeni aşı geliştirmek için çok uygun olduğuna vurgu yapıldı.

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Son dakika | BioNTech ve Pfizer açıkladı: Koronavirüs aşısı mutasyonlu virüse karşı etkili mi?
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