Yunanistan zulmü Almanya’da tescillendi

Almanya'nın Münster kentindeki Kuzey Ren-Vestfalya Yüksek Eyalet Mahkemesi, Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin, Yunanistan'da uluslararası korunma hakkı bulunan ve Almanya'ya iltica etmek isteyen sığınmacıları Yunanistan'a sınır dışı etme talebini, "insanlık dışı ve aşağılayıcı" muameleye maruz kalabilecekleri gerekçesiyle reddetti. Mahkeme, sığınmacıların Almanya'ya iltica taleplerinin, Yunanistan'da uluslararası korunma hakları bulunduğu gerekçesiyle reddedilemeyeceğine hükmetti. Sığınmacıların, sığınma merkezlerinde barınamayacağı, evsizlerin kaldığı yurtların da Yunanistan'da yetersiz olduğu kaydedildi.