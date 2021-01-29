Avrupa’da maskeden sonra aşı savaşı

Avrupa'da İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) arasında Kovid-19 aşı savaşları başlarken, bu durum salgına karşı ortak mücadeleyi etkiliyor.Sorun, Oxford Üniversitesi ile birlikte aşı geliştiren İngiliz-İsveç ilaç firması AstraZeneca'nın AB'ye daha önce belirlenen dozdan daha azını vereceğini açıklamasıyla başladı. AstraZeneca aşısına büyük umut bağlayan AB, bu açıklama karşısında şaşkınlığa uğradı. AB yetkilileri AstraZeneca'nın, kendileri için ayrılan aşıları İngiltere'ye verdiğini ima etti.AstraZeneca'nın CEO'su Pascal Soriot, AB'ye İngiltere'ye olduğu kadar hızlı teslim etme sözü vermediğini belirterek "Avrupa, sözleşmeyi (İngiltere'den) 3 ay sonra imzalamış olmasına rağmen, İngiltere ile aynı anda tedarik etmek istiyor" dedi. AB, AstraZeneca yetkilileriyle toplantı düzenlemek istedi ancak 27 Ocak'taki toplantıya şirket katılmadı.AB'nin BioNTech-Pfizer aşısının İngiltere'ye gönderilmesini engellemekle tehdit ettiği öne sürüldü. İngiliz Muhafazakâr Parti'den David Jones bunu şantaj olarak değerlendirip, AB'den ayrılmakta neden haklı olduklarını gösterdiğini kaydetti. AB Komisyonu Sağlıktan Sorumlu Üyesi Stella Kyriakides, AstraZeneca'yı suçladı.