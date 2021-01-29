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Bir hasta iki ayrı ! Bu belirtilerle ortaya çıktı

salgınından en fazla etkilen ülkelerin başında gelen 'da aynı anda iki farklı mutasyonlu virüse yakalanan hastalar görüldü. Bilim insanları, böyle bir vakanın dünyada ilk defa tespit edildiğini söyledi. Tespit edilen vakalar, aynı vücutta birden fazla mutasyonun tespit edilmesinin koronavirüsün yeni varyantların yayılmasını hızlandırabileceği konusunda endişe yarattı.

Giriş Tarihi: 29.1.2021 11:01 Son Güncelleme: 29.1.2021 11:45 ABONE OL
Bir hasta iki ayrı mutasyonlu virüs! Bu belirtilerle ortaya çıktı

Dünyada ilk kez böyle bir vaka tespit edildi. Brezilya'da koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanırken, bilim insanları ülkenin güneyinde iki ayrı mutasyondan etkilenmiş hastalar tespit ettiklerini açıkladı.

Araştırma sonuçlarını geçen çarşamba medRxiy sitesinde yayınayan bilim insanları, böyle bir vakanın dünyada ilk defa tespit edildiğini söyledi. Çalışma henüz bilimsel bir dergide yayınlanmadı ve hakem tarafından da değerlendirilmedi.

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İkisi de 30'lu yaşlarında olan iki hastanın, Rio'da tespit edilen 'P.2' varyantına geçen kasım ayının sonlarında yakalandıkları ve aynı anda virüsün ikinci varyantı için de pozitif çıktıkları tespit edildi.

Boğaz ağrısı ve kuru öksürük gibi semptomlar görülen hastaların sağlık durumlarının ise hastane müdahalesi gerektirecek seviyede olmadığı tespit edildi.

Tespit edilen vakalar, aynı vücutta birden fazla mutasyonun tespit edilmesinin koronavirüsün yeni varyantların yayılmasını hızlandırabileceği konusunda endişe yarattı.

Çalışmanın baş araştırmacısı, Rio Grande do Sul'da bulunan Feevale Üniversitesi'nden virolog Fernando Spilki, söz konusu endişeye ilişkin "Bu ikili enfeksiyonlar yeni kombinasyonlar yaratabilir ve yeni varyantları çok daha hızlı bir şekilde üretebilir" ifadelerini kullandı.

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Bir hasta iki ayrı mutasyonlu virüs! Bu belirtilerle ortaya çıktı
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