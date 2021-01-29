Bir hasta iki ayrı mutasyonlu virüs! Bu belirtilerle ortaya çıktı

BU BELİRTİLERLE ORTAYA ÇIKTI

İkisi de 30'lu yaşlarında olan iki hastanın, Rio'da tespit edilen 'P.2' varyantına geçen kasım ayının sonlarında yakalandıkları ve aynı anda virüsün ikinci varyantı için de pozitif çıktıkları tespit edildi.

Boğaz ağrısı ve kuru öksürük gibi semptomlar görülen hastaların sağlık durumlarının ise hastane müdahalesi gerektirecek seviyede olmadığı tespit edildi.