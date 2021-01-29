BM ekibi, Fransa'nın Mali'de hava saldırısı düzenlediği bölgeye gitti

MINUSMA'dan yapılan yazılı açıklamada, MINUSMA İnsan Hakları Ofisi bünyesindeki soruşturma komisyonunun, incelemelerde bulunmak üzere hava saldırısının yaşandığı Bounti köyüne gittiği kaydedildi. Heyette Birleşmiş Milletler Polis Biriminin de bulunduğu belirtildi.

MINUSMA'nın Twitter hesabından da bölgeye giden heyetin yaptığı incelemelere ilişkin bir video paylaşıldı.

YEREL HALK SİVİLLERİN ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞTİ

Mali'nin Mopti bölgesinde yer alan ve ağırlıklı Fulanilerin yaşadığı Bounti köyü, 3 Ocak'ta hava saldırısına uğramış ve yerel halk saldırıda sivillerin öldüğünü söylemişti.

Fransa'dan daha sonra yapılan açıklamada ise köye Barkhane Operasyonu'na bağlı güçlerin hava saldırısı düzenlediği ve sadece teröristlerin vurulduğu belirtilmişti.

Mali ordusu da Fransa'nın ifadelerini destekleyerek sivil kayıp olmadığını doğrulamıştı.

AA muhabirinin ulaştığı Mali Fulani Kültür Dostları Derneği (Tabital Pulaaku) ise saldırıda 19 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtmiş aralarında terörist bulunmadığını ifade etmişti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) ve Mali İnsan Hakları Derneği (AMDH), olayın aydınlatılması için bağımsız bir soruşturma talebinde bulunmuştu.