Dostluğumuzun çıtasını daha da yükseltelim

Bu yılve kutlanmaya değerönemli bir yıldır. 50 yıl boyunca ikiliilişkiler olağanüstü bir dönemdengeçmiştir. Her alandaki iletişim ve işbirliğindekazanılan yeni gelişmeler iki halka somut faydalargetirmiştir.Çin ve Türkiye arasındaki karşılıklı siyasi güven her geçen gün artmaktadır. Temel çıkarlarımızı ilgilendiren konularda karşılıklı anlayış ve destek vermek, iki ülkenin stratejik işbirliği ilişkilerinin temelidir.İki ülke arasındaki üst düzey temaslar korunmuş, çeşitli iletişim ve işbirliği mekanizmaları kurulmuş, yasama organı ve partiler arasındaki değişimler derinleştirilmiştir. Çin ve Türkiye arasındaki somut işbirliği sağlam adımlarla derinleşmektedir.Çinli şirketlerin Türkiye'deki yatırımstoku 1,92 milyar dolara ulaşmıştır. İki ülke, 12milyar RMB / 10.9 milyar TL tutarı olan paratakası anlaşmasına ulaşmıştır. Türkiye'de faaliyettebulunan Çin bankaları ikili işbirliği projelerive yerel projeler için on milyarlarca dolarlıkfinansman desteği sağlamışlardır.İkili kültürel etkileşim her geçen gün daha da zenginleşmektedir. Diğer ülkeyi ziyaret eden kişi sayısı istikrarlı bir şekilde artmaktadır. 2019 yılında 420 binden fazla Çin vatandaşı Türkiye'yi ziyaret etmiştir. İki halkın karşılıklı dil ve kültürü öğrenme niyeti artmıştır, iki ülkenin sosyal medyaları karşılıklı olarak daha sık ve kapsamlı bir şekilde haberler yapmışlardır.uyumlaştırılması hızlandırılmaktadır. 2015 yılında iki stratejinin uyumlaştırılmasına ilişkin mutabakat zaptının imzalanması, iki ülkenin kapsamlı işbirliğini teşvik etmiştir. Çin ve Türkiye, yeni enerji ve altyapı gibi alanlarda yakın işbirliği yapmıştır,gibi dev projelerdeki işbirlikleri sayesinde ekonomik ve sosyal bakımdan büyük başarılar elde edilmiştir. Çin ve Türkiye, Avrasya kıtasının demiryolları ile bağlanmasını birlikte ilerleterek iki ülke ürünlerininile hızlıca dolaşımını sağlamışlardır.Çin ve Türkiye eşgüdümle küresel ve bölgesel mücadeleye katılmaktadır. İki taraf BM, G20 ve CICA gibi çok taraflı mekanizmalarda koordinasyonu sürdürerek küresel yönetişimi güçlendirmek ve çok taraflılığı korumak için birlikte çaba göstererek bölgesel istikrar, kalkınma ve refaha katkı sağlamaktadır.Aniden ortaya çıkanbirbirinetıbbi malzemeler sağlamış, salgınla mücadeledeneyimlerini paylaşmış ve aşı gibi konulardaverimli işbirlikleri yaparakikili stratejik işbirliği ilişkilerineyeni içerikler katmışlardır.50 yıl içinde Çin-Türkiye ilişkilerinde büyük mesafeler kazanılmıştır. Geleceğe bakıldığında, ikili işbirliği büyük potansiyele sahiptir. Bu yıl, Çin'in '14. Beş Yıllık Planı'nın uygulanması ve tüm yönleriyle bir sosyalist modern ülkeyi inşa etmesinin ilk yılıdır. Türk halkı ise ülkesinin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 yılının kalkınma planını gerçekleştirmek için çaba harcıyor.Yeni bir başlangıç noktasında dururken, Çin, Türkiye ile birlikte deneyimlerinden yola çıkarakböylece Çin-Türkiye işbirliği iki ülke halkına daha fazla faydalar sağlayarak küresel ve bölgesel barış ve refaha daha büyük katkılarda bulunmuş olacaktır.Büyükelçi Liu Shaobin (1963), 1985 yılında Çin Dışişleri Bakanlığı'nda göreve başladı. Sırasıyla Dışişleri Bakanlığı Asya Genel Müdürlüğü Müsteşarı ve Daire Başkanı, Çin'in Seul Büyükelçiliği'nde Elçi Müsteşar, Dışişleri Bakanlığı Dış Güvenlik İşleri Genel Müdür Yardımcısı, Çin'in Tokyo Büyükelçiliği'nde Elçi, Dışişleri Bakanlığı Dış Güvenlik İşleri Genel Müdürü olarak görev yaptı. Ekim 2020'de Çin'in Ankara Büyükelçiliği görevine atandı.