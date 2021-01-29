DSÖ: Salgının bitmesi, aşıların eşit dağıtılmasına bağlı

Vakalar 101 milyon 520 bini, ölümler 2 milyon 186 bini aştı.Koronavirüsün kökenlerini araştırmak üzere Çin'e gelen Dünya Sağlık Örgütü heyeti 14 günlük karantinadan çıktı.Genel Direktör Ghebreyesus, koronavirüs aşılarının yüzde 75'inin sadece 10 zengin ülkeye dağıtıldığını, salgının sona ermesinin aşıların eşit dağıtılmasına bağlı olduğunu söylediBeyaz Saray Kovid-19'la Mücadele Görev Gücü, gelecek ay koronavirüs salgını nedeniyle ülkede 90 bin kişinin yaşamını yitirebileceğini bildirdi. Vaka sayısı 25 milyonu, ölü sayısı 435 bini aşmış durumda. Ülke çapında aşılama hızı beklentilerin altında.Mutasyona uğrayan virüs görüldü.Vakalar azalıyor: 17 bin 471. Moskova'da rekor düşüş var.1992 yılından bu yana görev yapmış 9 eski çevre bakanı, ülkenin Amazon Bölgesi'nde tehlikeli boyutlara ulaşan koronavirüs salgınıyla başa çıkmak için Avrupalı liderlerden yardım istedi.