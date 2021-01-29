Hollanda polisinden kanlı müdahale! Bu hale getirdiler…

Şehir genelinde araçları ve motosikletleri ateşe veren göstericiler, yağma olaylarında da bulunmuştu. Savaş alanına dönen ülke, henüz normale dönmezken, ortaya çıkan görüntüler, izleyenleri şoke etti.

HOLLANDA POLİSİNDEN KANLI MÜDAHALE

Eindhoven şehrinde kaydedilen görüntüler, Hollanda polisinin hiçbir uyarıda bulunmadan yoldan geçen bir sivile uyguladığı kanlı müdahaleyi gözler önüne serdi.

Hollanda'da kısıtlama karşıtı göstericilere polisin sert müdahalesi tepki çekti | Video

Geçtiğimiz Pazar günü kaydedilen görüntülerde, protesto gösterilerini kaydetmek isteyen Çek vatandaşı Denisa Stastna, polisin hedefi haline geldi.

GENÇ KADININ KAFATASI KIRILDI

Göstericilerin arasında yer almayan ve yoldan geçtiği sırada polis kuvvetlerinin tazyikli su saldırısına maruz kalan Stastna ağır bir biçimde yaralandı. Polisin kapattığı yoldan geçmeye çalıştığı sırada tazyikli su ile kafasından vurulan Stastna, duvara çarpmasının ardından yere yığıldı.