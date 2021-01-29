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polisinden kanlı müdahale! Bu hale getirdiler…

’da günler önce koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağı, şiddetli tepkilerle karşılaştı. Ülke genelinde yüzlerce kişinin yasağı etmek için sokaklara dökülmesi, yağmalama olaylarına dönüştü. Ortalığın geçici olarak durulmasına rağmen yeni olayların çıkma ihtimaline karşı önlemeler alınırken ortaya çıkan video görüntüleri izleyenleri şoke etti.

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Giriş Tarihi: 29.1.2021 09:41 Son Güncelleme: 29.1.2021 09:48 ABONE OL
Hollanda polisinden kanlı müdahale! Bu hale getirdiler…

Dünya gündemi günlerdir, Hollanda'dan gelen görüntülerle çalkalanıyor.

Hollanda hükümetinin koronavirüs salgınının yayılımını önlemek amacıyla 23 Ocak'ta uygulamaya başladığı sokağa çıkma yasakları, ülke çapında tepkiyle karşılanmış, ülke savaş alanına dönmüştü.

POLİS MÜDAHALESİ ÇOK KONUŞULDU

Sokağa çıkma yasağına tepki gösteren yüzlerce kişi, Amsterdam'da protesto gösterileri başlatmış, aşırı sağcı partilerin de destek vermesiyle beraber gösteriler ülke geneline yayılmıştı. Dört gün boyunca yaşanan şiddetli gösterilerde biber gazı ve tazyikli suyla göstericilere müdahale eden polis kuvvetleri, göstericilerin direnciyle karşılaşmıştı.

Şehir genelinde araçları ve motosikletleri ateşe veren göstericiler, yağma olaylarında da bulunmuştu. Savaş alanına dönen ülke, henüz normale dönmezken, ortaya çıkan görüntüler, izleyenleri şoke etti.

HOLLANDA POLİSİNDEN KANLI MÜDAHALE

Eindhoven şehrinde kaydedilen görüntüler, Hollanda polisinin hiçbir uyarıda bulunmadan yoldan geçen bir sivile uyguladığı kanlı müdahaleyi gözler önüne serdi.

Hollanda'da kısıtlama karşıtı göstericilere polisin sert müdahalesi tepki çekti | Video

Geçtiğimiz Pazar günü kaydedilen görüntülerde, protesto gösterilerini kaydetmek isteyen Çek vatandaşı Denisa Stastna, polisin hedefi haline geldi.

GENÇ KADININ KAFATASI KIRILDI

Göstericilerin arasında yer almayan ve yoldan geçtiği sırada polis kuvvetlerinin tazyikli su saldırısına maruz kalan Stastna ağır bir biçimde yaralandı. Polisin kapattığı yoldan geçmeye çalıştığı sırada tazyikli su ile kafasından vurulan Stastna, duvara çarpmasının ardından yere yığıldı.

Olay sırasında kafatası kırılan Çek vatandaşı, kanlar içinde kaldı.

YETKİLİLER POLİSİ SAVUNDU

Hastaneye kaldırılan ve kafatasına 15 dikiş atıldığı belirtilen Stastna'nın erkek arkadaşı, polise tepki gösterdi. "Sadece olayları kameraya kaydetmek için oradaydık. Polisin bunu yapmaya hakkı yoktu" açıklamasında bulunan genç adamın ardınan yetkililer, bölgeye herhangi bir amaçla kimsenin girmemesi gerektiğini söyleyerek saldırıyı haklı çıkarmaya çalıştı.

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Hollanda polisinden kanlı müdahale! Bu hale getirdiler…
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