İngiltere, tehditlere rağmen AB'ye aşı göndermeyecek

Başbakanlık Ofisi 10 Numara Sözcüsü tarafından yapılan bilgilendirmede, ihracat yasağına ilişkin "AB'nin kendi meselesi" ifadesi kullanıldı.

Başbakan Boris Johnson'ın aşı tedariğine güveninin tam ve virüsün en çok etkilediği kişileri şubat ayı ortasına kadar aşılamakta kararlı olduğu belirtildi.

İngiltere'nin AB'ye doz gönderme konusundaki tutumun değişip değişmediğine ilişkin olarak da Sözcü, "Halkın mümkün olduğunca çok insanı aşılamaya devam etmemizi isteyeceğini düşünüyorum ve de bunu yapacağız." dedi.

Ayrıca İngiltere'nin 7 ayrı aşı geliştiricisiyle anlaşmaları olduğu, gelecek haftalar ve aylarda verilecek onaylarla doz sayısının artmaya devam etmesinin beklendiği vurgulandı.

AB-ASTRAZENECA İHTİLAFI

AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği Kovid-19 aşısının bu hafta beklenen AB onayı sonrasında AB ülkelerine dağıtımının başlaması bekleniyordu.

Ancak AstraZeneca'nın hafta başında AB'ye yılın ilk çeyreği için tedariki yüzde 60 eksik yapacağı açıklandı.

AB tarafı ise kesintinin daha fazla olacağını belirtiyor. AB'nin 100 milyon doz beklerken bunun dörtte birini alabileceği ifade ediliyor.

AB, İngiliz-İsveç şirketi AstraZeneca'nın eksik teslimatına tepki göstererek yükümlülüklerine uymasını istiyor.

Şirket ise tedarik konusunda sözleşmede en üst seviyede çaba gösterilmesi yönünde bir madde bulunduğunu ve tedarik için en üst çabayı gösterdiğini savunuyor.

AstraZeneca'nın AB içindeki fabrikalarda üretimin az olması nedeniyle birlik ülkelerine beklenenden az aşı dozu göndereceği haberleri üzerine AB yetkilileri, İngiltere'de bulunan ve üretimin fazla olduğu AstraZeneca fabrikalarından aşı gönderilmesini talep ediyor.

AstraZeneca gibi ilaç firmalarına karşı yasal yollara başvurma seçeneğini gündeme getiren AB, Kovid-19 aşısı için ön alım anlaşması imzaladığı firmaların AB ülkelerindeki tesislerinde üretilen aşıların diğer ülkelere satışına da sınırlama getirmeyi planlıyor.