Koronavirüsün kaynağına gidiyorlar! DSÖ ekibi orada...

Yeni tip korona virüsün (Covid-19) kaynağını araştırmak için 14 Ocak'ta Çin'in Wuhan kentine gelen ve dün 14 günlük zorunlu karantina süreleri dolan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekibi, kentte ilk korona virüs hastalarının tedavi edildiği Hubei İl Entegre Geleneksel Çin ve Batı Tıbbı Hastanesini ziyaret etti.

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) uzman bir ekip, 14 Ocak'ta yeni tip korona virüsün (Covid-19) kökenini araştırmak üzere 2019 yılının Aralık ayında virüsün ilk görüldüğü şehir olan Çin'in Wuhan kentine gelmişti. Uluslararası uzmanlardan oluşan DSÖ ekibi, dün iki haftalık zorunlu karantina sürecinin sona ermesinin ardından bugün sahaya çıktı. Korona virüsün peşine düşen 13 kişilik ekip, Çin'de ilk korona virüs hastalarının tedavi edildiği Hubei Entegre Geleneksel Çin ve Batı Tıbbı Hastanesine geldi. Hastane doktoru Zhang Jixian, 2019'un sonlarında pnömoniden farklılıklar gösteren yaşlı bir çifti tedavi ettikten sonra eyalet medyası tarafından korona virüsü ilk bildiren kişi olarak gösterilmişti.





DSÖ daha önce yaptığı açıklamada, uzman ekibin "ayrıntılı temel veriler" için virüs vakalarına ilk müdahale eden sağlık çalışanlarıyla ve ilk Covid-19 hastalarından bazılarıyla konuşmayı planladığını açıklamıştı. DSÖ ekibinin Wuhan'da Huanan Deniz Ürünleri Pazarı, Wuhan Viroloji Enstitüsü ve hastalık kontrol merkezini de ziyaret etmesi bekleniyor.

