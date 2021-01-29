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’tan boşanma hazırlığı! O hareketi çok konuşuldu…

’ın başkanlık koltuğunu ’a devretmesinin ardından ’dan ayrılarak ’ya yerleşen Donald- çifti, yeni bir gelişmeyle gündeme geldi. ABD basınında yer alan haberlere göre yıllardır aralarının kötü olduğu söylenen çift, boşanma sinyali verdi. ’tan gelen son adım, ayrılığa hazırlık olarak yorumlandı.

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Giriş Tarihi: 29.1.2021 11:28 ABONE OL
Melania Trump’tan boşanma hazırlığı! O hareketi çok konuşuldu…

ABD'de başkanlık koltuğunu bırakan Donald Trump, her hareketiyle gündeme gelmeye devam ediyor.

Joe Biden'ın ABD Başkanı olarak göreve başlamasının ardından başkent Washington'ı terk eden Trump ve eşi Melania Trump Florida'ya yerleşmişti.

MELANIA'NIN OFİS HAMLESİ

Trump'ın siyasi arenadan fazla uzak kalmayacağını duyurmasının ardından kuracağı yeni parti için hazırlıklara başlaması oldukça konuşulmuştu. Florida'da yeni bir ofis açan Trump'ı, eşi Melania da takip etti.

CNN'e konuşan yakın bir kaynak, Melania Trump'ın First Lady'lik görevindeyken başladığı çocukların sağlığı ve refahı, çevrimiçi güvenlik ve opioid kriziyle mücadele ile ilgilenen 'Be Best' (En İyisi Ol) girişimini Florida'daki Trump kompleksinden dışarı taşıyor.

EVİNDEN OLDUKÇA UZAĞA TAŞINIYOR

Resmi işlerine devam etmek için Beyaz Saray'da üç yardımcısını da beraberinde getirdiği söylenen Melania'nın yeni ofisini taşıma kararı ise büyük yankı uyandırdı. Şimdiki ofisi, Florida'daki evlerinin bulunduğu Mar-a-Lago kompleksinin hemen dışında olan Melania, ofisini taşımak için yer arayışına girdi.

BOŞANMA YAKIN MI?

Yeni ofisinin, Mar-a-Lago'ya oldukça uzak bir yerde olacağının duyulması, "Melania, Trump'tan boşanmak için hazırlıklara mı başladı?" sorularını da beraberinde getirdi.

Trump'ın başkanlık yaptığı yıllar boyunca çiftin arasında esen soğuk rüzgarlar çok konuşulmuştu. Resmi ziyaretlerde eşinin elini itmesi ile çok konuşulan Melania'nın, First Lady'lik görevi biter bitmez eski, özgür hayatına dönmek istediği kulislerde sıklıkla dile getirilmişti.

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Melania Trump’tan boşanma hazırlığı! O hareketi çok konuşuldu…
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