Melania Trump’tan boşanma hazırlığı! O hareketi çok konuşuldu…

CNN'e konuşan yakın bir kaynak, Melania Trump'ın First Lady'lik görevindeyken başladığı çocukların sağlığı ve refahı, çevrimiçi güvenlik ve opioid kriziyle mücadele ile ilgilenen 'Be Best' (En İyisi Ol) girişimini Florida'daki Trump kompleksinden dışarı taşıyor.

EVİNDEN OLDUKÇA UZAĞA TAŞINIYOR

Resmi işlerine devam etmek için Beyaz Saray'da üç yardımcısını da beraberinde getirdiği söylenen Melania'nın yeni ofisini taşıma kararı ise büyük yankı uyandırdı. Şimdiki ofisi, Florida'daki evlerinin bulunduğu Mar-a-Lago kompleksinin hemen dışında olan Melania, ofisini taşımak için yer arayışına girdi.