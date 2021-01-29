SON DAKİKA: ABD’de ırkçılık bitmiyor! Siyahi olduğu için mezarlığa cenazesini kabul etmediler…

Darrel Semien'in eşi Karla yaşadıklarını anlatarak, "Eşimin defnedilmesi için yer almak amacıyla Oaklin Springs mezarlığına gittim. Orada görevli bir kadın bana 'mezarlığın yalnızca beyazlar için olduğunu' söyleyerek nedeniyle satış yapmayacaklarını söyledi.

Oaklin Springs mezarlığı "beyaz insan kalıntılarının gömülme hakkı" gerekçesiyle siyahi insanların gömülmediğini doğruladı.

"TEN RENGİ YÜZÜNDEN BURADA DEFNEDİLMESİNE İZİN VERİLMEDİ"

Mezarlığın Yönetim Kurulu Başkanı H Creig Vizena yaşananları öğrendiğinde şaşırdığını ve aileden özür dileyerek mezarlıkta bir yer verilebileceğini söylediğini dile getirdi. Aileye, satış yapmayan kadının 81 yaşında olduğunu aktaran Vizena, kadının görevine son verildiğini sözlerine ekledi.