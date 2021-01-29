Son dakika: Almanya'dan Yunanistan'ın Türkiye talebine ret: Hayır Nikos...

Proto Thema gazetesinin sitesinde yer alan habere göre, Yunan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos çarşamba günü telekonferans ile görüştüğü Alman mevkidaşı Annegret Kramp-Karrenbauer'dan, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de AB üyesi Yunanistan'a karşı kullanabileceğini belirterek, denizaltıların Türkiye'ye verilmemesini ya da en azından teslimatın geciktirilmesini istedi.