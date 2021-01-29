Son dakika: Almanya'dan Yunanistan'ın Türkiye talebine ret: Hayır Nikos...

Türkiye ile Almanya 6 adet Reis sınıfı (214) denizaltının teslimatı konusunda anlaştı. Çalışmalar hızla sürerken, istikşafi görüşmelerin sürdüğü Yunanistan'dan gerginliği artıracak bir hamle geldi. Yunan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'i arayarak, teslimatın yapılmamasını istedi. Alman Savunma Bakanı ise çok net bir yanıt verdi: Hayır Nikos.
Proto Thema gazetesinin sitesinde yer alan habere göre, Yunan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos çarşamba günü telekonferans ile görüştüğü Alman mevkidaşı Annegret Kramp-Karrenbauer'dan, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de AB üyesi Yunanistan'a karşı kullanabileceğini belirterek, denizaltıların Türkiye'ye verilmemesini ya da en azından teslimatın geciktirilmesini istedi.
Karrenbauer ise, Alman Thyssen firmasının Türkiye ile yıllar önce anlaşma imzaladığını belirterek, üretim programının durdurulması ya da teslimatta herhangi bir gecikmenin söz konusu olamayacağını söyledi.
Yunan Deniz Kuvvetleri'nde, Almanya'dan alınan 4 adet Reis sınıfı denizaltı bulunuyor.Son dakika haberi | Yunanistan provokasyon peşinde: 30 ABD helikopteri oraya konuşlandırıldı Yunan medyasından itiraf niteliğinde yazı! Türkiye güçleniyor… Son dakika: AB'den aşı üreticilerine yasal tedbir tehdidi