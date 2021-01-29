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: Almanya'dan Yunanistan'ın Türkiye talebine ret: Hayır Nikos...

haberi: Yunanistan, Türkiye ile istikşafi görüşmeleri sürdürmesine rağmen provokasyon hamleleri ve gerginliği tırmandıracak girişimlerden vazgeçmiyor. AB ile Türkiye'yi karşı karşıya getirmek için her yolu deneyen Yunanistan'ın son talebi ise Almanya'dan oldu. Yunan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Alman mevkidaşına 6 adet Reis sınıfı (214) denizaltısının Türkiye'ye verilmemesini istedi. Aldığı cevap ile hüsranı yaşadı.

Giriş Tarihi: 29.1.2021 09:11 Son Güncelleme: 29.1.2021 09:51 ABONE OL
Son dakika: Almanya'dan Yunanistan'ın Türkiye talebine ret: Hayır Nikos...

Türkiye ile Almanya 6 adet Reis sınıfı (214) denizaltının teslimatı konusunda anlaştı. Çalışmalar hızla sürerken, istikşafi görüşmelerin sürdüğü Yunanistan'dan gerginliği artıracak bir hamle geldi. Yunan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'i arayarak, teslimatın yapılmamasını istedi. Alman Savunma Bakanı ise çok net bir yanıt verdi: Hayır Nikos.

Proto Thema gazetesinin sitesinde yer alan habere göre, Yunan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos çarşamba günü telekonferans ile görüştüğü Alman mevkidaşı Annegret Kramp-Karrenbauer'dan, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de AB üyesi Yunanistan'a karşı kullanabileceğini belirterek, denizaltıların Türkiye'ye verilmemesini ya da en azından teslimatın geciktirilmesini istedi.

Karrenbauer ise, Alman Thyssen firmasının Türkiye ile yıllar önce anlaşma imzaladığını belirterek, üretim programının durdurulması ya da teslimatta herhangi bir gecikmenin söz konusu olamayacağını söyledi.

Yunan Deniz Kuvvetleri'nde, Almanya'dan alınan 4 adet Reis sınıfı denizaltı bulunuyor.

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Son dakika: Almanya'dan Yunanistan'ın Türkiye talebine ret: Hayır Nikos...
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